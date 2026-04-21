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童子瑋與小學生共進午餐續攻防 藍：議會有教育小組 綠：不要自打嘴巴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市黨部副發言人黃博源（右）今天說，校園應該回歸教育及行政中立的本質，呼籲參選人應該尊重規範，不要讓校園成為政治操作的場域。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市黨部副發言人黃博源（右）今天說，校園應該回歸教育及行政中立的本質，呼籲參選人應該尊重規範，不要讓校園成為政治操作的場域。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議長童子瑋兩度在國小的教室與小學生一起用餐，了解供餐品質。藍營今質疑違反校園行政中立相關規範，議會有跨黨派教育小組，難道只有議長關心教育，教育小組的議員不關心？綠營回應，教育小組的議員也是參選人，建議跟謝市府對一下說法，不要自打嘴巴。

2026九合一選舉

童子瑋在4月15日和21日，以議長身分先後前往碇內、仁愛國小，了解學校廚房和團膳的供餐優缺點，市府昨天稱童是市長參選人，呼籲自重自律，維護校園中立與學生受教權益。

國民黨基隆市黨部副發言人黃博源今天說，校園應該回歸教育及行政中立的本質，避免過多的政治力的干預，呼籲參選人應該尊重規範，不要讓校園成為政治操作的場域。

黃博源指出，童子瑋自稱是以議長、民意代表的身分，關心學生午餐。其實市議會教育小組，有跨黨派議員成員，難道「只有議長關心，但跨黨派議員不關心教育？」

基隆市議員韓世昱是議會教育小組成員，他建議童子瑋跟教育小組成員，一同循正常的程序，向基市府教育處申請進校園會比較好。大家一同努力維護基隆的食品安全絕對是好事。

民進黨基隆市黨部回應，童子瑋是基隆市民選出的民意代表，不只是議員，更是代表基隆市議會的議長。童親自到教育現場了解學童午餐團膳狀況，合情合理，也是職務所在，國民黨如此緊張泛政治化，不是市民之福。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，他要提醒國民黨，議會教育小組的議員也是參選人，建議國民黨市黨部先跟謝國樑主政的市府對一下說法，不要自打嘴巴。此外，台北市長蔣萬安月初也在學校和學生一起享用午餐團膳，怎麼不見國民黨強烈批評？難道又是國民黨雙標？

基隆市議員韓世昱（左）今天說，建議議長童子瑋跟教育小組成員，一同循正常的程序，向基市府教育處申請進校園會比較好。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議員韓世昱（左）今天說，建議議長童子瑋跟教育小組成員，一同循正常的程序，向基市府教育處申請進校園會比較好。記者邱瑞杰／攝影

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天表示，議長童子瑋到教育現場了解學童午餐團膳狀況，合情合理，也是職務所在。圖／民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天表示，議長童子瑋到教育現場了解學童午餐團膳狀況，合情合理，也是職務所在。圖／民進黨基隆市黨部提供

民進黨 國民黨 議員 童子瑋 基隆市選舉

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