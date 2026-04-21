高雄提名里長涉毒駕 民進黨遭批雙標

高雄市政府警察局上個月執行「取締毒駕、酒駕大執法」，但民進黨籍的高雄左營區里長劉淯騰卻被揭露，涉及毒駕判刑紀錄，引發綠營內質疑標準不一。民進黨目前暫無回應，民進人士表示，若收到相關投訴，將依黨內既有規範處理。

綠營人士表示，劉淯騰過去曾因施用第三級毒品愷他命後駕車上路，最終遭法院判刑確定。經法院認定「因施用毒品，導致其判斷能力、注意力與反應能力下降，已達不能安全駕駛之程度」，明確構成毒駕行為，且警方到場處理時發現車內持有毒品，尿液檢驗亦呈現愷他命陽性反應，相關證據完整，最終判決確定；盡管已有毒駕判刑紀錄，劉淯騰仍以里長身分上政論節目，與一般基層選舉動員無異。

地方人士表示，這樣的情況與「毒駕零容忍」的政策立場形成強烈落差，民進黨一邊強調毒駕對社會的危害，另一邊卻讓曾經毒駕判刑的人持續活躍在地方政治，社會觀感勢必產生質疑。

地方人士指出，這些資訊在高雄地方並非祕密，但考量里長在選舉動員中的關鍵角色，政治現實往往會壓過價值判斷，導致爭議人物仍被納入體系運作，但這類事件確實對民進黨整體形象造成壓力，特別是在執政團隊強調治安與公共安全的當下，一旦出現雙標，容易被外界放大檢視，甚至影響政策正當性，呼籲民進黨應檢討相關提名與合作標準，否則零容忍與政治現實之間的落差，勢必被批評「綠色雙標」又一樁。

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