被婆媽包圍 李四川：作工程讓城市變大 媽媽的愛才能讓城市偉大

新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川等人今出席新北婦女會辦母親節慶祝活動，李四川說，作工程讓城市變大，只有媽媽的愛才能讓城市偉大。侯友宜說，少子化時代，希望市民結了婚就趕快要當媽媽。

李四川每天行程滿檔，他說，一天最高行程多達13個，跑選戰以來已經瘦了2公斤。記者詢問侯友宜「有沒有覺得李副變瘦了？」侯笑說「跑選戰很難好好吃飯，一定瘦啦！」侯友宜、李四川坐一起不斷「咬耳朵」，展現好默契。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍也出席同場活動，為妻子、新北市婦女會理事長李金苑君助陣。李四川在頒獎典禮現場被婆婆媽媽包圍，展現高人氣。

新北市婦女會於母親節前夕辦「Top Women心之所向．榮光綻放」模範婆媳表揚大會，有27對模範婆媳接受表揚。侯友宜說「齊家治國平天下」，家是最根本的，母親是家中最溫柔的支柱，婆媳若能相處融洽，這個家庭一定是最幸福的。

新北市婦女會理事長李金苑君說，婦女有著柔善的本質，正因為這份特質，無論在家庭或職場上都有非常優異的表現，是促進社會祥和、安定國家的最大一股力量。

侯友宜表示，新北市近405萬人口裡，有51.5%是女性，現今社會的家庭型態以小家庭為居多，依據行政院性平會統計，113年家庭組織型態以核心家庭31.08%為最多，三代同堂的家庭則為10.42%，而在10年前三代同堂的家庭還有10.75%，顯示家庭生活型態慢慢在轉變。此次受表揚的27對模範婆媳都是住在同一個屋簷下，互相關懷、彼此照顧，實屬難得。不論是從女兒變成媳婦、或是媳婦變成婆婆，在女性多元角色的轉變，都能彼此尊重、相互包容。

侯友宜也感謝婦女會長期與市府合作，像是推動「菁桐女路」，培訓導覽人員，辦理到宅坐月子，培訓托育人員、月嫂等，讓婦女不僅照顧家庭，還有許多社會參與。在少子化的趨勢下，也感謝媽媽的偉大，願意生兒育女，撫育下一代。

在坪林區的茶鄉裡，鄭陳美玉家族世代務農，婚後育有一女四子，長年照顧身患重疾的小兒子，並在女兒婚後持續扶助外孫成長。媳婦陳淑華嫁來28年，不僅相夫教子，悉心照顧子女與小叔，無怨無悔。婆媳之間情同母女，彼此體諒、分擔責任，共同撐起一家。由於婆婆長年辛勞，出現輕微失智，家人白天將她送至日照中心，傍晚再接回細心陪伴。陳淑華與丈夫持續務農，扛起全家生計，三代同堂、相互扶持、彼此守望。兩人也被新北市婦女會推薦至全國婦女會表揚。

八里區翁瑳高齡93，她育有7名子女，早年因分擔家計，白天在淡水馬偕醫院洗衣房工作，下班後還接手工貼補家用。在洗衣房工作期間，右手不慎被機器連帶床單捲入，致手指部分截肢。子女各自成家立業後，大兒子與媳婦種又儀同住照顧。種又儀端莊賢淑、教子有方，除孝敬公婆外，也幫先生事業發展，從間小工程公司，蛻變為一家知名企業，並回饋社會，幫助弱勢。

新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川等人今天出席新北婦女會辦的母親節慶祝活動。

新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川等人今天出席新北婦女會辦的母親節慶祝活動。記者王慧瑛／攝影

侯友宜、李四川坐在一起不斷「咬耳朵」，展現好默契。記者王慧瑛／攝影

李四川在頒獎典禮現場被婆婆媽媽包圍，展現高人氣。記者王慧瑛／攝影

侯友宜、李四川坐在一起不斷「咬耳朵」，展現好默契。記者王慧瑛／攝影

侯友宜、李四川坐在一起不斷「咬耳朵」，展現好默契。記者王慧瑛／攝影

侯友宜、李四川坐在一起不斷「咬耳朵」，展現好默契。記者王慧瑛／攝影

新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川等人今天出席新北婦女會辦的母親節慶祝活動。記者王慧瑛／攝影