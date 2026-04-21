遭徐巧芯飆罵「新北市黨部是一坨屎」 黃志雄親曝心情轉折

國民黨新北市第11選區（汐止、金山、萬里）議員初選，原民調勝出的蕭敬嚴因遭停權惹議，立委徐巧芯一度飆罵「組發會與新北市黨部是一坨屎」更飽受關注，隔天蕭敬嚴宣布退選，市黨部將再研議重辦初選或遞補。

針對徐的激烈言論，國民黨新北市黨部黃志雄今提及這幾日的心路歷程說，若他當時過度反應只會親痛仇快，他就是按照應有的程序進行，此事已經翻頁了，但強調「打敵人是戰將，打自己人則是不太聰明」。

黃志雄說，當蕭敬嚴民調勝出後，黨內有許多攻擊聲音，若他有太大的情緒反應恐怕更會被大做文章或讓綠營有更多發揮空間，他不樂見這樣的結果，該有的行政程序就應完整走完。

黃志雄還原初選過程，他說汐止選區是13日到15日辦初選，但黨中央開完會蕭敬嚴停權的核備文才下來，再2個小時後就要做民調，究竟要停止或照走民調需確認黨中央的規範，當時黨中央提出有申訴辦法，所以才會初選照走，不然後遺症會更多。

黃志雄說，若當時取消蕭敬嚴的初選資格將他除名，一旦蕭申訴成功，黨權沒問題，難道還要再辦一次初選?那選區會陷入更大混亂，「繼續走初選程序，如果蕭初選過但黨權申訴沒過，一樣沒法被提名。」

黃志雄強調，汐止區對藍營本來就不是艱困選區，守住這一席難度不大，只要有公平的遊戲規則及機制就好，無論誰出線就全力替誰輔選，但部分支持特定人選的言論已過於情緒化，「我不想反擊，是因認為不需如此，只會親痛仇快。」