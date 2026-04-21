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花蓮壽豐鄉長藍營內戰 前任鄉長兒子、現任鄉長夫婿領表參選

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣壽豐鄉長曾淑懿（右）將卸任，其丈夫劉耀宗（左）領表參選鄉長。資料照
花蓮縣壽豐鄉長曾淑懿（右）將卸任，其丈夫劉耀宗（左）領表參選鄉長。資料照

花蓮縣壽豐鄉長選戰逐漸升溫，藍營形成黨內互打局面，現任鄉長曾淑懿任期將屆滿，其丈夫劉耀宗、縣議員林品仰今天先後完成黨內提名領表程序，國民黨花蓮縣黨部表示，若黨內超過1人爭取提名，將依制度啟動協調或初選機制。

2026九合一選舉

劉耀宗為退休公務員，6年前曾淑懿因涉案遭停職並褫奪公權3年期間，他投入補選並當選鄉長，延續既有施政方向，持續推動地方建設，獲得不少鄉親肯定，隨著曾淑懿復職並連任成功，劉耀宗轉為幕後協助，長期深耕地方事務，此次也被視為接棒熱門人選。

另一位參選動作積極的林品仰，是前壽豐鄉長張懷文的兒子，過去曾在花蓮市公所服務12年，並在母親轉任縣議員後，擔任服務處主任協助地方服務。4年前傳承母親服務32年經驗，首度參選縣議員即順利當選，逐步累積基層實力。

隨著曾淑懿任期將滿，劉耀宗選擇低調完成領表，展現參選決心；不過緊接著林品仰也完成登記動作，國民黨內形成雙強競爭，後續是否進入初選備受關注。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮指出，領表作業預計2至3天完成，若最終出現包含2人以上爭取提名，將先協調整合，若協商未果，才會依規定辦理初選，強調一切程序將遵循黨內制度，確保提名公平公正。

林品仰表示，自己擔任縣議員期間，已走訪壽豐各村里與部落，深刻感受到地方對改革的期待，壽豐並不缺乏資源，而是需要更具效率的執行力與創新思維，未來將提出交通、文化、觀光及居住安全等6大面向政見，並強調會強化與縣府合作，爭取更多建設資源，回應地方需求。

花蓮縣議員林品仰（左）是前壽豐鄉長張懷文的兒子，這次首度挑戰壽豐鄉長寶座。圖／林品仰提供
花蓮縣議員林品仰（左）是前壽豐鄉長張懷文的兒子，這次首度挑戰壽豐鄉長寶座。圖／林品仰提供

國民黨 花蓮 藍營

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