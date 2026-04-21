翡翠水庫電價惹議 綠營點名柯志恩表態「南電北送該不該停？」

台北市翡翠水庫管理局向台電開出換算每度14.6元電價，引發綠營不滿，高雄市議會民進黨團今痛批市長蔣萬安「為富不仁、還想暴富」，北市享低電力自給力，已少這麼多汙染成本，漫天喊價賣天價電，反觀南部長期負擔發電、深受空汙所苦，並點名國民黨高雄市長參選人柯志恩表態「南電北送該不該停？」

民進黨團總召江瑞鴻表示，監察院糾正文意僅指現行收費偏低、制度有檢討空間，從未要求將價格拉高至比其他水庫水力發電更高，超越台電綠電競標價格，如今蔣市府將公共資源當作政治談判工具，已遠超合理改革範圍，也讓長期承擔「南電北送」壓力的高雄民眾難以接受。

幹事長林智鴻指出，若要談公平，不能只談收費，卻迴避制度紅利，依資料顯示財劃法修正後，台北市115年度普通統籌分配稅款達1149.24億元，較去年增加442.22億元，為全國最高；台北市電力自給率僅約1.4%，幾乎完全仰賴外縣市供電。

換言之，台北既是財政分配受益最多的城市之一，也是最缺乏自主發電、幾乎不承擔空汙壓力的城市，卻仍握有水庫發電資源對外喊價，質疑「同島一命，但台北更好命」。

書記長李雨庭將矛頭指向區域不均，強調中南部，尤其高雄，長期承擔電力設施、工業生產及汙染壓力，支撐全國用電，卻在財政與政策分配上屢遭不公平對待。

她質疑，若北部可以將水力發電當作喊價工具，高雄是否也應檢討「南電北送」，讓台北以高出台電綠電競標價格4.9至6元逾一倍「天龍電價」負擔成本，否則高雄市民何以持續承受不對等代價。

民進黨團強調，能源議題不應淪為政治操作工具，批評蔣萬安此舉為錯誤示範，並要求柯志恩說明是否認同以供電穩定作為喊價籌碼，是否支持在財政分配優勢與低發電負擔下，仍向全民開出每度14.6元天價，是否支持「終止南電北送」、「自己的電自己發」，清楚交代立場。