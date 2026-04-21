李四川宣示要新建蘆社大橋 把新北科技人送至輝達

輝達（NVIDIA）今年2月與台北市政府簽約，海外總部確定在北士科園區，今國民黨新北市長參選人李四川在臉書分享表示，「輝達是他努力留在台灣，把新北人送進輝達的門口，是他接下來要做的，未來他將興建一座蘆社大橋連通社子島與蘆洲，這座橋的意義不只是交通，更是要把新北人送進科技業門口的一條路」。

李四川透過影片表示，若當選新北市長，將興建大橋蘆社大橋連通社子島與蘆洲，並串連蘆洲線、萬大線、台64、台65等路網，輝達落腳北士科將釋出逾萬個職缺，推估其中7成可能將由新北市民填補，這座橋的意義不只是交通，更是要把新北人送進科技業門口的一條路。

在影片中李四川並表示，他的兒子問他為何要選市長，他說他要為年輕人及為「兩岸」奮鬥，這兩岸就是「淡水河的兩岸」，最起碼台北市有的，新北市也要有。