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蕭敬嚴退選 國民黨新北市黨部曝提名人選進度
國民黨新北市第11選區（汐止、金山、萬里）議員初選爆爭議，原民調勝出的蕭敬嚴因遭停權處分引發資格爭議，上周五宣布退出選舉盼平息紛擾。新北市黨部主委黃志雄今陪國民黨新北市長參選人李四川出席活動後受訪表示，將與提名小組擇期討論該選區以重新公告初選或遞補方式，在5月底所有選區包括徵召與初選人選將全部底定。
2026九合一選舉
國民黨第11選區參加初選分別有國民黨前發言人蕭敬嚴、台北市立委羅智強辦公室主任何元楷和擔任汐止區黨部主委的橋東里長陶威中。
蕭敬嚴雖已聲明退出此次議員選舉，民調第二的何元楷說，以制度層面來看他確實贏得初選的勝利，靜待提名小組決議。
新北市黨部主委黃志雄今說，黨部立場絕對中立，「以我們的立場，沒有必要去偏袒任何人，誰出線就全力輔選，該選區也非艱困選區，不需要去期待一定是誰，只要公平機制就好」 5月底前將所有徵召與初選選區的人選都會全部底定。
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