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蕭敬嚴已退出 陶威中：等黨部決定處理方案 改做2人民調結果一定不同

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
國民黨新北市議會第11選區初選作業出現爭議，參選人陶威中今天表示，等待黨部公布處理方案，且要他和另名參選人何元楷都同意才可以執行。圖／取自陶威中臉書
國民黨新北市議會第11選區初選作業出現爭議，參選人陶威中今天表示，等待黨部公布處理方案，且要他和另名參選人何元楷都同意才可以執行。圖／取自陶威中臉書

國民黨新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）初選勝出的蕭敬嚴，身陷「停權」風暴，決定不參與市議員選舉，新北市黨部提名小組將討論對策。參加初選的陶威中今天表示，等待黨部決定方案，且方案要他和另名參選人何元楷都同意才可以。

2026九合一選舉

國民黨這場初選有3人參加，分別為擔任汐止區黨部主委的橋東里長陶威中、國民黨前發言人蕭敬嚴和台北市立委羅智強辦公室主任何元楷。

蕭敬嚴被人檢舉有違紀言論，國民黨新北市黨部3月中旬做出停權1年處分，國民黨中央黨部考紀會在4月13日初選民調開始前，指蕭的違規事實明確，依規定同意新北市黨部對蕭的處分。

民調結果由蕭敬嚴勝出，但第2名的何元楷認為蕭已被停權，無參選資格，也宣布勝出，引發「鬧雙胞」風波。雙方陣營僵持1天多後，蕭敬嚴宣布退出提名，不會參與市議員選舉。

陶威中表示，何元楷雖然是第2名，但可以「自行宣布就是你了嗎」？憑那一點規定？。民調3個人做跟2個人做，結果截然不同，不信再來做一次，「看看我的支持度是不是跟原來的一樣？」一定是不一樣的，何怎麼可以宣布勝出呢？

陶威中說，國民黨是有制度的，因為之前沒遇過這樣的事，市黨部聲明會開會，由提名審查小組商討怎麼處理這件事情，還沒有說要重新民調，還是用其他方式提名，或者是徵召。會還沒開，不可能單獨一個人講了算。

「一切要等黨部的決定」，陶威中說，黨部提出的方案，也要經過他和何同意，比方說黨部說要再做民調，兩人都同意，就再做一次。但如果是再做民調，可能要再討論錢誰要出？

國民黨如果決定改用「徵召」方式可行嗎？陶威中說，這個問題問他和問何都一樣，就是要看徵召誰，徵召自己都會接受，如果是徵召對方就不接受，一定是這個樣子。

陶威中表示，黨部未來是不是會找兩人去協調，還是怎麼樣，還不知道，但不管黨部決定用什麼方案，都要得到他和何的同意才可以執行，事實上黨部也會往這個方向處理。

民調 國民黨 金山 汐止 蕭敬嚴

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