獨派喊戰北市要蔣萬安驗DNA 張景森轟將民主拉回血統老路

台灣國理事長陳峻涵有意參選2026年台北市長，他更打出「要求現任市長蔣萬安驗DNA」布條標語。行政院前政務委員張景森今批評，「這是在搞台獨，還是在黑台獨」，民主社會可以主張台獨、批評對手，但要求驗DNA，是把民主拉回血統政治、羞辱政治與獵巫政治的老路。

張景森在臉書指出，台派追求的是建立一個更自由、更文明、更有尊嚴的國家，就更不該把候選人的私人身分與基因資訊拿來當政治攻擊工具。因為民主政治要檢驗的應該是立場、政策、誠信與公共責任，而不是祖先是誰、血液裡流著什麼。「嘴巴講自決，腦袋就不應該迷信血統純潔。」

張景森表示，這種言論主張不像在搞台獨，效果上卻很像是在黑台獨。讓原本應該立足於民主、自主與公民共同體的台獨主張，被扭曲成荒腔走板的身分表演。這不是台獨的深化，這是台獨的降格；這不是民主價值彰顯，而是政治的小丑化，所有珍惜民主價值的台派，都應該清楚明白拒絕這種說法。