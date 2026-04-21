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藍彰化縣長人選難產 蕭景田籲謝衣鳯體諒家人

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨彰化下屆縣長選舉人選難產，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田（右）今天接受媒體人黃暐瀚專訪。圖／翻攝暐瀚撞新聞
國民黨彰化下屆縣長選舉人選難產，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田（右）今天接受媒體人黃暐瀚專訪。圖／翻攝暐瀚撞新聞

國民黨彰化下屆縣長選舉人選難產，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天接受媒體人黃暐瀚專訪指出，目前相關爭取提名的人選與他本人都尚未接獲黨中央通知，明天中常會確定仍不會有人選。他也對爭取提名的立委謝衣鳯喊話，希望她體諒家人，父母未能支持她參選有其考量與高度，幾年後會體會其中道理。

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蕭景田4月初接任謝衣鳯主委一職。他指出，謝衣鳯起初爭取黨內提名，原本黨內多樂觀其成，但黨中央徵詢其家人意見後卻遭反對。國民黨考量她將獨自面對選戰，後續整體戰力布局恐受影響，可能不提名她參選縣長；同時考量她若續任主委，仍須肩負鄉鎮市長、議員等輔選工作，角色上較為尷尬，因此由黨主席請他接任主委。

蕭景田也說，與謝家有三代交情，接任主委前也曾與謝衣鳯溝通。謝衣鳯認為，若黨提名她，黨中央會協助處理其父母態度問題，讓家人支持她。但他直言，若謝衣鳯獲提名卻未獲父母與弟弟支持，無論誰擔任黨主席或主委都難以處理，這一點黨中央與他看法一致。

蕭景田並喊話「衣鳯你要諒解，體諒家庭結構」，強調父母考量的是長遠未來，而非當下，做出這樣的決定同樣痛苦。他也提到，若沒有家人讓她成長，也不會有今天的立委位置，她與謝典霖都應重視父母的意見。

目前仍持續爭取提名者，包括前副縣長洪榮章、柯呈枋，以及前考紀會主委魏平政。蕭景田提及與魏平政家族的淵源。他說，自己曾任兩屆社頭鄉長，之後由魏平政母親接續兩屆鄉政，待魏平政參選時，他認為不宜「母傳子」的政治模式，因此未予支持，最終魏平政落選，但雙方仍維持良好往來。

蕭景田也說，魏平政因有意參選縣長，在謝衣鳯確定無法出線後，推薦魏平政參選，但如今身為主委，將維持中立，最終仍由黨中央決定。

至於縣長王惠美是否表達意見，蕭景田指出，近期未與縣長接觸，但她確實扮演關鍵角色，只要縣長點頭支持，對候選人必定大有加分。他也認為，縣長應不會沒有意見，會與黨中央進行溝通。

外界也點名民眾黨主席黃國昌可能參選彰化縣長。對此，蕭景田表示，民眾黨與國民黨中央自有評估藍白合作模式，但據了解彰化並無共推人選的討論。至於縣長「兩藍一綠」的選舉魔咒，他認為只是巧合，彰化藍綠版圖各半，能否掌握中間選民，才是決定勝負的關鍵。

國民黨 中常會 立委 蕭景田 王惠美 謝衣鳯 彰化

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