黃捷參選市黨部主委 陳其邁讚：年輕人扛責值得鼓勵

民進黨立委黃捷今早赴高雄市黨部登記參選主委，她表示黨部主委最重要工作是要把基層顧好，希望到每一個行政區讓所有黨員聲音都可以傳達到黨部、黨中央，讓民進黨跟基層站在一起；高雄市長陳其邁也表示，「年輕人願意扛責任值得鼓勵！」市黨部主委責任不輕，最重要的工作就是全力輔選市長和議員，希望能夠全壘打。

「年輕人願意扛責任值得鼓勵！」陳其邁表示，市黨部主委在今年最重要的工作就是全力輔選市長和議員，希望能夠全壘打，責任不輕，另外也要協調黨內多方、各個派系，讓黨在地方發揮社會影響力，鼓勵社會各階層都支持民進黨，如此重但更是辛苦，希望夠透過民主程序產生最好的主委人選，「黃捷願意挺身扛責任，是一件好事，值得鼓勵」。

黃捷今天以一襲白色西裝登記，她表示，主委要有沉穩氣勢，身為啦啦隊長，希望帶領所有高雄市的市民幫高雄隊加油，她也向支持者喊話支持者5月24日踴躍投票，凝聚團結氣勢贏得勝選。她也說「市長也給我很多鼓勵，也覺得有志於黨務的同仁都應該被支持」，媒體續問她任主委優勢在哪？她談到自己擅長空戰，希望多讓大家知道民進黨優秀人才。

至於黨務重點，黃捷表示，黨部主委最重要工作是要把基層顧好，她透露跑過高雄38區一半以上，希望到每一個行政區讓所有黨員聲音都可以傳達到黨部、黨中央，讓民進黨跟基層站在一起。

值得注意的是，黃捷這次登記主打「女力集結」，登記當天將由高雄市議長康裕成率黃秋媖、李雅慧、黃飛鳳、鄭孟洳、湯詠瑜、陳慧文、李雨庭等多位女性議員，連同議員參選人與服務處代表陪同現身，營造團結氣勢，也凸顯女性參政能量，象徵黨內世代交替，也被視為陳其邁布局接班與穩固高雄執政版圖重要一步。