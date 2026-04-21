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沈伯洋選北市？游淑慧曝綠小雞2舉動掛零....綠支持者恐投不下去
民進黨2026派誰戰北市長蔣萬安，目前立委沈伯洋呼聲高，國民黨議員游淑慧則酸，若民進黨真的徵召沈伯洋參選北市長，「仇恨值這麼高的人，以台北市民的素質，恐怕連民進黨的支持者，都投不下。」
2026九合一選舉
游淑慧也說，對民進黨2026參選議員的小雞們來說，沈伯洋是不是加分人選？從民進黨小雞登記參選的時候，有人找沈伯洋登記嗎？零；有人跟沈伯洋合掛看板嗎？也是零，代表沒有一個民進黨小雞想到沈伯洋，現在突然要小雞一百八十度轉彎，要認沈伯洋當母雞，這是有困難。
另外，游淑慧也說，沈伯洋從小念的學校，是台北市出了名的私立學校，從小念復興幼兒園、復興小學、復興國中，一條龍就是這所私立學校的特色，裡面念的全都是有名上市公司的企業主，一家這麼貴的貴族學校說沈是五分埔地主的富二代，大家會相信，因為這才念得起。
由於沈伯洋曾在去年母親過世後提及，「媽媽沒裝冷氣，他在母親還在世看媽媽時，告訴母親裝好冷氣了，結果冷氣都還沒打開，媽媽就走了....。看著還散落地上的冷氣紙盒包裝，怔怔地不知該做什麼。」
游淑慧說，沈伯洋告訴大家「媽媽沒有冷氣吹」，但這不是家境問題，直言政治人物真的不要信口開河，到選舉的時候，一定會被檢驗。
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