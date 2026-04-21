影／柯志恩酸綠營到底誰選高雄市長 黃捷：怕民進黨團結

民進黨立委黃捷今天赴高雄市黨部登記參選主委，對國民黨高雄市長參選人柯志恩質疑「究竟賴瑞隆、還是黃捷選市長？」對此，黃捷反譏柯志恩見縫插針，害怕團結的民進黨；被問未來是否也有志市長選舉，她強調，現階段就是拚上主委，全力輔選。

黃捷今天以一襲白色西裝登記，她表示，主委要有沉穩氣勢，身為啦啦隊長，希望帶領所有高雄市的市民幫高雄隊加油，她也向支持者喊話支持者5月24日踴躍投票，凝聚團結氣勢贏得勝選。

市長陳其邁勸進她選主委？黃捷坦言「市長也給我很多鼓勵，也覺得有志於黨務的同仁都應該被支持」，媒體續問她任主委優勢在哪？她談到自己擅長空戰，希望多讓大家知道民進黨優秀人才。

至於黨務重點，黃捷表示，黨部主委最重要工作是要把基層顧好，她透露跑過高雄38區一半以上，希望到每一個行政區讓所有黨員聲音都可以傳達到黨部、黨中央，讓民進黨跟基層站在一起。

柯志恩質疑黃捷登記主委是為了自己以後要選市長，而非真心輔選賴瑞隆，黃捷回應，柯志恩看到非常害怕團結的民進黨，一直找機會見縫插針，民進黨傳統就是初選完之後就會團結，不分派系，相信這樣團結氣勢一定能讓他們守住高雄。

她重申，自己若當選主委，必定全力輔選，確保黨內整合、爭取選民支持。