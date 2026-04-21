藍營新北汐止選區初選提名風暴 何元楷：靜待黨部提名小組決議

國民黨新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）初選勝出的蕭敬嚴，身陷「停權」風暴，決定不參與市議員選舉，新北市黨部提名小組將討論對策。民調「第2」的何元楷說，以制度層面來看，他確實贏得初選的勝利，靜待提名小組決議。

國民黨這場初選有3人參加，分別為國民黨前發言人蕭敬嚴、台北市立委羅智強辦公室主任何元楷和擔任汐止區黨部主委的橋東里長陶威中。

蕭敬嚴被人檢舉有違紀言論，國民黨新北市黨部3月中旬做出停權1年處分，國民黨中央黨部考紀會在13日初選民調開始前，指蕭的違規事實明確，依規定同意新北市黨部對蕭的處分。這一宣布，讓各方對蕭的參選資格有不同解讀。

3天民調結束，國民黨新北市黨部16日上午10時宣布「由蕭敬嚴同志勝出」，但蕭敬嚴和何元楷隨後各自發表初選民調勝出聲明，讓外界看到國民黨演出「鬧雙胞」戲碼。

雙方陣營僵持1天多後，蕭敬嚴說，不希望讓外界看家鄉的笑話，更不能接受有人把鄉親的決定貼上標籤跟扣帽子，然後進行無情的侮辱，宣布退出提名，不會參與市議員選舉。

國民黨新北市黨部先前宣布蕭敬嚴在初選勝出，但蕭又表態「退出提名」，外界關注後續提名作業要如何處理，市黨部表示，將由提名小組決議後宣布。

何元楷表示，若以制度層面來看，他確實贏得這次初選的勝利。市黨部已啟動提名小組作業，他除靜待決議，也已啟動謝票行程，感謝汐萬金的鄉親給他的支持，並幫國民黨新北市長參選人李四川宣傳，提醒鄉親接下來會有新北市長民調，接到電話請唯一支持李四川。

何元楷說，李四川是新北市長最佳人選，李有務實且豐富的行政經驗，看過往經歷就知道李四川是會做事的人，所以希望民眾支持李四川，讓李四川順利出線。

何元楷強調他目前的兩個目標，第一是全力輔選李四川，幫李四川贏得新北市長選舉。其次是用感恩的心，替國民黨贏下汐萬金關鍵一席議員，讓國民黨在新北市議會可以拿到過半席次。