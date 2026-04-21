國民黨桃園市黨部敲定4/17起三周進行楊梅、中壢、龜山區議員初選民調。圖：曾增勳攝

2026年桃園市議員選舉，國民黨桃園議員提名37席、2席報准參選，總共39人將投入年底議員選戰，其中龜山、中壢、楊梅3區辦理初選，國民黨桃園市黨部今天表示，市黨部敲定4月27日起分3周進行楊梅、中壢、龜山3區議員初選民調，龜山現任議員孫韻璇、龍潭前議員林昭賢將採報准參選，爭取議會席次過半。

國民黨桃園市黨部敲定4/27起三周進行楊梅、中壢、龜山區議員初選民調。圖：桃園市黨部提供

距離年底九合一選舉投票，剩下7個多月，桃園市議員選戰競爭漸熱，民進黨包括區域、原住民總共提名26人參選，提名人比2022年少，綠營參選人最早展開競選；台灣民眾黨相較2022年議員人選早定，今年桃園市議員提名作業混沌，至今僅桃園區徐千晴提名，平鎮區進行初選民調，龜山、八德及中壢3區改採徵召，人選未定。

國民黨桃園市黨部今天表示，國民黨桃園議員將提名37席，現任議員26人爭取連任、16位新人參選，只有龜山、中壢、楊梅3區辦理初選，楊梅初選民調4月27日至29日，由羅志強、古振豐2人搶1席；中壢初選民調5月14日至16日，由劉安祺、吳睿霖、李慶融、彭康傑4人搶3席；龜山初選民調5月17日至19日，由江冠妤、薛仁岳、林明義、高華駿4人搶3席。

國民黨桃園區提名7席，現任議員6人尋求連任，新人、立委萬美玲之子佀廣洋一人登記，篤定提名；八德區提名3席，現任議員2人尋求連任，前議員劉茂群一人登記確定提名；平鎮區提名4席，現任議員3人尋求連任，新人彭柏霖一人登記也確定提名。

另外，龜山區現任議員孫韻璇雖已完成黨內登記參選，因涉助理費官司案程序，市黨部將建議國民黨中央核准參選，龍潭區前議員林昭賢完成黨內登記參選，市黨部亦將建議國民黨中央核准參選，形成龜山議員提名3人、孫韻璇報准參選，龍潭議員提名2人、林昭賢報准參選。

國民黨桃園市黨部人士表示，龜山提名3席、龍潭提名2席，另建議孫韻璇、林昭賢核准參選，形成龜山4人參選、龍潭3人參選，主要是考量市長張善政施政滿意度高、國民黨立委努力，2區盤勢藍大於綠，基於選戰佈局，希望龜山保3望4席、龍潭保2望3席，力求國民黨議會過半，議員提名人將等楊梅、中壢、龜山3區初選確定後，桃園市議員總共提名37席加上2席報准，名單將一併提報黨中央公布提名。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國民黨桃園議員提名佈局37+2 這3區4/27起初選民調拚勝負