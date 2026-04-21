好感度第一 被拱挑戰2028 蔣萬安：大家都想太遠了

美麗島電子報近期公布政治人物好感度民調，台北市長蔣萬安以62.6%拿下第一，被認為2026將扮演「跨區外卡」角色。甚至還有人拱蔣萬安提前挑戰2028？蔣萬安今天市政會議前被堵訪問及此事，蔣說，「大家都想得太遠了，我就是專注市政。」

國民黨北市黨部主委戴錫欽昨天接受媒體人黃光芹專訪表示，可能有市民對蔣萬安有託付與期許，提前拱蔣挑戰2028，但他是保持比較保守，不認為蔣萬安應該要這麼做。並稱蔣萬安可能要扮演的是高人氣的輔選角色。

蔣萬安今天被問到，民調聲量高外界有人拱選2028？不過議長建議您擔任輔選角色怎麼看？蔣萬安說，大家都想得太遠了，他就是專注市政，為所有的市民福祉打拚，他也會和戴議長一起努力。