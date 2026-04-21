台東議會女力崛起 婦保名額預期長年「備而不用」

隨著年底九合一選舉腳步逼近，各陣營陸續展開布局，台東縣議員選情中，「女性參政比例」再度成為關注焦點。近年來，女性在地方政治舞台上的能見度與實力持續提升，甚至出現婦女保障名額長期未被動用的現象。

觀察目前台東縣議會結構，30席議員中已有10席為女性，且皆是透過一般選舉機制脫穎而出，並非依靠婦女保障名額取得席次。若此趨勢延續，下屆議會將可能出現自2004年以來，婦保名額連續16年未啟用的情況。

依現行規定，單一選區若應選名額達4席以上，須設置婦女保障席次。以台東第一選區為例，應選10席中設有2席婦保名額；至於平地與山地原住民選區，則採全縣總席次統一計算。不過歷屆選舉中，多數女性候選人得票數均高於當選門檻，使保障機制鮮少發揮實際作用。

回顧地方政治發展，2009年饒慶鈴當選議長，成為台東首位女性議長，被視為一大分水嶺，象徵女性在地方政壇逐步站穩腳步。其後由吳秀華接任議長，並在連續兩屆選舉中拿下全區最高票，得票數逼近6000票，顯示女性候選人在選區中的競爭力不容小覷。

此外，無黨籍議員王文怡承接家族長年經營的基層實力，自首次參選即成功當選，並持續連任至今，也反映女性在激烈選戰中具備穩定支持基礎。

整體而言，台東女性參政已逐漸擺脫對制度保障的依賴，而是以實績與選票證明自身實力。隨著新一輪選戰展開，女性席次是否進一步擴大，甚至改變既有政治版圖，仍有待觀察。