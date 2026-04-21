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上個月才退黨！民眾黨雲林前主委林靖冠 獲民進黨徵召參選下屆議員

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
民眾黨雲林縣黨部前主委林靖冠接受民進黨徵召投入年底第一選區議員選舉。記者蔡維斌／翻攝
民眾黨雲林縣黨部前主委林靖冠接受民進黨徵召投入年底第一選區議員選舉。記者蔡維斌／翻攝

民進黨雲林縣黨部經縣選對會昨天下午開會討論徵召事項後，發布第一波鄉鎮長和議員徵召名單，其中最引人注目的是民眾黨雲林縣黨部前主委林靖冠，也出現在第一選區縣議員徵召名單中，這也是他繼上月宣布退黨後，再度拋下震撼彈，他說「這不是轉彎，而是回到最初出發的地方」。

2026九合一選舉

民眾黨創黨兩名雲林縣黨部前主委林淑芬、林靖冠是姊弟，上月間，不滿黨中央堅持讓涉及貪汙案被判刑的議員之子參與議員初選，姊弟帶領多位黨員集體退黨，一度成為各黨名嘴熱議焦點，如今林靖冠再度接受民進黨徵召，將投入年底雲林縣議員選舉，再度引起政壇關注。

他昨晚也同步發出聲明指出，這項決定是經沉澱與反思後的選擇「不是轉彎，而是回到最初出發的地方」，未來也將持續深耕地方、服務鄉親。

林靖冠說，他出身政治家庭，父親林勝雄曾是民進黨籍縣議員，是長年為台灣打拼的黨外人士。23歲起他便隨父親加入民進黨、投入地方事務，從基層做起，參與政策學習與地方運作，奠定他對政治最初的理解與信念。

對於接受綠營徵召，他坦言，曾因期待台灣政治能有更多元的聲音與制衡力量，而選擇投入第三勢力，希望為地方帶來新的可能性。但經數年參與後，逐漸感受部分理念與自身價值產生落差，甚在關鍵時刻無法有效回應民意，讓他重新審視自己的定位與方向。

「走過不同的路，更清楚什麼才是可以長久同行的價值」他說，唯有理念一致，才能讓每一步走得穩健踏實。經深思熟慮，決定回到最初熟悉且認同的價值體系，重新出發。他強調，自己服務熱忱始終未變，未來將以更謙卑的態度面對地方，傾聽民意、回應需求。也期盼凝聚更多關心雲林發展的力量，共同努力。

民進黨雲林縣黨部指出，這份徵召名單是地方力量的總合，象徵一個有專業、有溫度的服務團隊已就位。成員均經長期觀察與地方推薦所選出的「行動派」。當中有擅長政策規畫，長期奔走基層，背景各異但目標一致，在於「互補與合作」集結不同力量打造出家鄉完整的發展的藍圖。

鄉鎮長徵召名單：北港鎮吳雅雯、褒忠鄉蘇昆隆。縣議員一選區林靖冠、三選區蔡秋敏。鄉鎮市民代表：斗六一選區劉宗穎、三選區章至豪。莿桐一選區賴沂妶。斗南三選區蔡正松。水林一選區余國壬、二選區吳建融、三選區黃世勳。

民眾黨雲林縣黨部前主委林靖冠接受民進黨徵召投入年底第一選區議員選舉。記者蔡維斌／翻攝
民眾黨雲林縣黨部前主委林靖冠接受民進黨徵召投入年底第一選區議員選舉。記者蔡維斌／翻攝

民眾黨創立之初帶著千人入黨的雲林縣黨部前主委林淑芬（中）和林靖冠（右），上月間雙雙宣布退黨，林靖冠更獲民進黨徵召參選雲林縣議員。記者蔡維斌／翻攝
民眾黨創立之初帶著千人入黨的雲林縣黨部前主委林淑芬（中）和林靖冠（右），上月間雙雙宣布退黨，林靖冠更獲民進黨徵召參選雲林縣議員。記者蔡維斌／翻攝

雲林 民進黨 民眾黨 議員

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