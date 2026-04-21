上個月才退黨！民眾黨雲林前主委林靖冠 獲民進黨徵召參選下屆議員
民進黨雲林縣黨部經縣選對會昨天下午開會討論徵召事項後，發布第一波鄉鎮長和議員徵召名單，其中最引人注目的是民眾黨雲林縣黨部前主委林靖冠，也出現在第一選區縣議員徵召名單中，這也是他繼上月宣布退黨後，再度拋下震撼彈，他說「這不是轉彎，而是回到最初出發的地方」。
2026九合一選舉
民眾黨創黨兩名雲林縣黨部前主委林淑芬、林靖冠是姊弟，上月間，不滿黨中央堅持讓涉及貪汙案被判刑的議員之子參與議員初選，姊弟帶領多位黨員集體退黨，一度成為各黨名嘴熱議焦點，如今林靖冠再度接受民進黨徵召，將投入年底雲林縣議員選舉，再度引起政壇關注。
他昨晚也同步發出聲明指出，這項決定是經沉澱與反思後的選擇「不是轉彎，而是回到最初出發的地方」，未來也將持續深耕地方、服務鄉親。
林靖冠說，他出身政治家庭，父親林勝雄曾是民進黨籍縣議員，是長年為台灣打拼的黨外人士。23歲起他便隨父親加入民進黨、投入地方事務，從基層做起，參與政策學習與地方運作，奠定他對政治最初的理解與信念。
對於接受綠營徵召，他坦言，曾因期待台灣政治能有更多元的聲音與制衡力量，而選擇投入第三勢力，希望為地方帶來新的可能性。但經數年參與後，逐漸感受部分理念與自身價值產生落差，甚在關鍵時刻無法有效回應民意，讓他重新審視自己的定位與方向。
「走過不同的路，更清楚什麼才是可以長久同行的價值」他說，唯有理念一致，才能讓每一步走得穩健踏實。經深思熟慮，決定回到最初熟悉且認同的價值體系，重新出發。他強調，自己服務熱忱始終未變，未來將以更謙卑的態度面對地方，傾聽民意、回應需求。也期盼凝聚更多關心雲林發展的力量，共同努力。
民進黨雲林縣黨部指出，這份徵召名單是地方力量的總合，象徵一個有專業、有溫度的服務團隊已就位。成員均經長期觀察與地方推薦所選出的「行動派」。當中有擅長政策規畫，長期奔走基層，背景各異但目標一致，在於「互補與合作」集結不同力量打造出家鄉完整的發展的藍圖。
鄉鎮長徵召名單：北港鎮吳雅雯、褒忠鄉蘇昆隆。縣議員一選區林靖冠、三選區蔡秋敏。鄉鎮市民代表：斗六一選區劉宗穎、三選區章至豪。莿桐一選區賴沂妶。斗南三選區蔡正松。水林一選區余國壬、二選區吳建融、三選區黃世勳。
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