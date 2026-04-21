聽新聞
0:00 / 0:00

藍營彰縣長提名 黃國昌挺謝衣鳯 魏平政參選

聯合報／ 記者劉明岩林敬家簡慧珍／彰化報導

國民黨彰化縣長提名仍陷亂局，民眾黨主席黃國昌昨受訪表示，他不會參選縣長，國民黨立委謝衣鳯呼聲最高，應該當仁不讓。傳國民黨徵召參選的考紀會前主委魏平政臉書宣布參選，他直言「國民黨中央和謝家都已決定謝不選縣長成定局」。謝衣鳯昨表示「我參選決心不變」。

2026九合一選舉

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，中央仍在評估、思考適合人選，不會在廿二日中常會提案。據傳，國民黨中央原訂廿二日中常會通過縣長提名人選，縣長王惠美上周訪日時，黨主席鄭麗文曾與王電話徵詢，王十六日回國後，兩人已通電話但無共識，決定讓有意參選者繼續努力。

黃國昌被推薦參選彰化縣長，他昨重申不會參選，很早就擔心彰化，國民黨或民眾黨應嚴肅看待，延續王惠美的施政；謝衣鳯呼聲最高，應該當仁不讓，地方有各樣訊息，有些事不足為外人道。

魏平政在臉書正式宣布參選，要給家鄉更好的未來。針對黃國昌說法，魏平政說，國民黨中央和謝家都決定謝衣鳯不參選縣長已成定局，提名由黨中央決定，黃國昌不是國民黨。

謝衣鳯強調，參選決心不變。同樣宣布參選的前副縣長洪榮章說，黨中央已決定徵召，在體制內用黨的提名辦法產生候選人，較符合政黨政治的精神。爭取提名的前副縣長柯呈枋說，提名遲未拍板，基層已疲乏、流失信心，呼籲黨中央盡速決定，避免內部消耗。

蕭景田說，謝衣鳯只是家族反對，中央最後評估徵召她也說不定。

國民黨 民眾黨 彰化縣選舉

延伸閱讀

高雄綠營權力交棒？黃捷登記角逐市黨部主委 陳其邁布局浮上檯面

相關新聞

藍營彰縣長提名 黃國昌挺謝衣鳯 魏平政參選

國民黨彰化縣長提名仍陷亂局，民眾黨主席黃國昌昨受訪表示，他不會參選縣長，國民黨立委謝衣鳯呼聲最高，應該當仁不讓。傳國民黨徵召參選的考紀會前主委魏平政臉書宣布參選，他直言「國民黨中央和謝家都已決定謝不選縣長成定局」。謝衣鳯昨表示「我參選決心不變」。

再等等...國民黨22日中常會仍未將彰化縣長提名案列入討論

國民黨彰化縣下屆縣長人選難產，除先已表態參選的立委謝衣鳯、兩前副縣長洪榮章、柯呈枋外，前考紀會主委魏平政今天也表態爭取提名，中央將採徵召方式提名，原預估本月22日中常會通過人選，但縣黨部主委蕭景田表示，由於中央仍在評估、思考適合人選，不會在當天提案。

綠營批福利政策「空頭支票」 吳宗憲競辦回嗆不做功課財劃法已2修

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲最近接連提出福利政策，民進黨議員今天批評吳亂開空頭支票，中央128億統籌分配稅補助東扣西扣後，宜蘭可用財源僅16億，如何做32億元福利；吳宗憲競辦回應，立法院後續三讀通過「二修」財劃法，宜蘭可穩定增加128億元，反譏民進黨議員不做功課。

童子瑋再進校園吃午餐 基隆市府教育處：勿將校園作為政治操作場域

基隆市議長童子瑋先後到2所國小與學生共進午餐，基市府教育局今天說，童是市長參選人，應停止相關舉動，勿將校園作為政治操作場域。童子瑋回應，家長關心學生午餐品質，他實地探訪是本於監督市政職責，市府不要都政治化思考。

黃國昌喊謝衣鳯呼聲高 魏平政宣布選彰縣長：她不能選已成定局

台灣民眾黨主席黃國昌今談彰化縣下屆縣長人選，提到國民黨立委法員謝衣鳯「本來就應該是呼聲最高而且應該當忍不讓」，引起彰化政壇不同臆測。盛傳藍營內定徵召的國民黨考紀會前主委魏平政說，謝衣鳯不能參選已成定局，他已在賽道上暖身。魏平政昨深夜在臉書宣布參選。他強調，參選是為了給家鄉更好的未來。

影／柯文哲在台中被噴辣椒水 黃國昌接到盧秀燕電話

民眾黨前主席柯文哲日前在台中市陪同參選人拜票，被不明人士噴辣椒水，台中市長盧秀燕今天在東勢受訪說，有接到民眾黨主席黃國昌電話，台中警方正追查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。