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再等等...國民黨22日中常會仍未將彰化縣長提名案列入討論

聯合報／ 記者劉明岩林敬家簡慧珍／彰化即時報導
積極參選下屆彰化縣長的國民黨立委謝衣鳯（中）、彰化縣工商策進會總幹事洪榮章（右）、縣政府參議柯呈枋，共同呼籲黨中央採民調產生黨徵召的下屆縣長參選人人選。報系資料照
積極參選下屆彰化縣長的國民黨立委謝衣鳯（中）、彰化縣工商策進會總幹事洪榮章（右）、縣政府參議柯呈枋，共同呼籲黨中央採民調產生黨徵召的下屆縣長參選人人選。報系資料照

國民黨彰化縣下屆縣長人選難產，除先已表態參選的立委謝衣鳯、兩前副縣長洪榮章、柯呈枋外，前考紀會主委魏平政今天也表態爭取提名，中央將採徵召方式提名，原預估本月22日中常會通過人選，但縣黨部主委蕭景田表示，由於中央仍在評估、思考適合人選，不會在當天提案。

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對於國民黨傳將徵召魏平政參選縣長，包括謝衣鳯、彰化縣工商策進會總幹事洪榮章、縣政府參議柯呈枋，日前共同呼籲黨中央採民調產生黨徵召在地的縣長參選人人選，並堅持走到最後，爭取提名，讓中央更加難以決定人選。

據指出，國民黨中央原擬在22日中常會通過縣長人選，而彰化縣長王惠美的態度是重要關鍵，因此王惠美上周訪日時，國民黨主席鄭麗文曾跟她通過電話徵詢，最後決定等王惠美回國後再詳談，王惠美上月16日回國後，據了解兩人曾通過電話，對於提名人選仍無共識，即決定讓有意參選者持續努力，因此在22日中常會將不討論彰化縣長人選。

魏平政是蕭景田向中央推薦徵召的人選，魏已經展開拜訪行程爭取提名，蕭景田表示，魏平政開始拜訪地方人士「是件好事」。對於魏平政在競選社頭鄉長時，他的哥哥幫他賄選被查獲判刑一事，蕭景田說，魏平政是法律人絕對不會做違法的事，對於賄選一事並不知情，事後也很生氣。

另據傳 民眾黨創黨主席柯文哲在2024年總統大選期間，曾拋出「兩億美金」說法，柯提及曾有人居中牽線，外界點名「魏先生」身分，被連結到當時的國民黨考紀會主委魏平政，衍生「魏兩億」說法。蕭景田說，魏平政是深藍，而且當時是考紀會主委 ，此一傳言子虛烏有。

謝衣鳯因家族反對參選縣長，並傳出中央擬徵召魏平政參選，但謝衣鳯依然在走行程，蕭景田說，其實中央仍在評估人選，尚未做出決定，謝衣鳯只是家族反對，當然還繼續走行程，說不定中央最後評估徵召她也說不定。

針對魏平政宣布參選彰化縣長，洪榮章表示，魏平政的意思應該是宣布參選，爭取國民黨的提名。目前黨中央已經確定要用徵召的方式，他認為在黨的體制之內，用黨的提名辦法去產生候選人，這也比較符合政黨政治的精神。

對於國民黨本月22日的中常會將不討論縣長人選案，柯呈枋表示，彰化縣長提名遲未拍板，引發地方關注，這樣的反覆與不確定，已讓基層逐漸疲乏，甚至出現信心流失情況，呼籲黨中央儘速做出決定，避免內部持續消耗，影響整體布局與勝選契機。

謝衣鳯表示：「我參選的決心不變。」

國民黨前考紀會主委魏平政在臉書以「彰化正能量 魏平政」粉絲頁，宣布爭取國民黨彰化縣下屆縣長提名。圖／取自「彰化正能量 魏平政」粉絲頁
國民黨前考紀會主委魏平政在臉書以「彰化正能量 魏平政」粉絲頁，宣布爭取國民黨彰化縣下屆縣長提名。圖／取自「彰化正能量 魏平政」粉絲頁

國民黨 中常會 魏平政

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