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綠營批福利政策「空頭支票」 吳宗憲競辦回嗆不做功課財劃法已2修

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長參選人吳宗憲競辦表示，立法院後續三讀通過「二修」財劃法，依法該給宜蘭縣128億元補助，民進黨要潑政治口水之前，請先做功課。記者戴永華／攝影
縣長參選人吳宗憲競辦表示，立法院後續三讀通過「二修」財劃法，依法該給宜蘭縣128億元補助，民進黨要潑政治口水之前，請先做功課。記者戴永華／攝影

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲最近接連提出福利政策，民進黨議員今天批評吳亂開空頭支票，中央128億統籌分配稅補助東扣西扣後，宜蘭可用財源僅16億，如何做32億元福利；吳宗憲競辦回應，立法院後續三讀通過「二修」財劃法，宜蘭可穩定增加128億元，反譏民進黨議員不做功課。

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吳宗憲日前接受節目訪問，提出要拿宜蘭增加128億元統籌分配稅的四分之一，改善福利政策。民進黨議會黨團總召陳文昌表示，吳在國會指責中央「詐騙治國」，結果自己才是詐騙集團，因為連他競選團隊發言人黃琤婷去年質詢縣府財稅局長時，局長都已明確答詢，宜蘭實際可用財源只有16億元，直接打臉吳宗憲。

縣議員林佩螢指出，財劃法帳面上看似增加，但原本中央撥給地方的計畫性補助等，往後可能改由地方政府負擔，最終可用財源絕非128億；林詩穎議員說，吳宗憲身為立委，應該清楚128億不代表可以任意運用，忽略宜蘭未來發展，吳宗憲不只是空降，更開「空頭支票」。

縣議員謝燦輝呼籲縣民看清事實，宜蘭不需要一個只會空口說白賊的候選人，膨風水雞殺開來終究沒肉，只會留下債台高築的爛攤子給後代子孫。

對此，吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文表示，現在網路資訊很發達，在潑政治口水前，一定要做好功課！民進黨議員混淆視聽，跳過財劃法已經二修的事實，不去要求中央依法執行，保障地方財政，反而替中央護航。

鄭皓文指出，民進黨團拿「當初主計處的舊版核定表」來說嘴，那張表是財劃法一修後，中央雖讓宜蘭統籌分配稅增加128億元，卻同時拿回原本的一般性補助款，導致「統籌增加、補助大減」。

地方強烈反彈，在野黨推動立法院後續三讀通過「二修」財劃法，明文制訂中央給地方的一般性補助款不得低於前一年、計畫型補助不得低於過去10年平均，避免中央再玩數字遊戲。依新法計算，宜蘭可以增加的統籌分配稅款約為128億元。

鄭皓文強調，爭取預算應該不分朝野，請問民進黨宜蘭縣長參選人林國漳所提的社會政策預算從哪裡來？寧願花20億種樹，也不願照顧第一線鄰長及長者嗎？

縣議員黃琤婷表示，袂曉駛船嫌溪彎，過去林姿妙縣長推動營養午餐免費政策時，民進黨也曾多次反對唱衰；但政策上路後，不但未如當初所稱造成財政惡化，甚至民進黨後續還主張加碼擴增。如今民進黨又重施故技，永遠「為反對而反對」，恐非縣民之福。

民進黨議員今天批評吳宗憲亂開空頭支票，中央128億統籌分配稅補助東扣西扣後，宜蘭可用財源僅16億，如何做32億元福利政策。記者戴永華／攝影
民進黨議員今天批評吳宗憲亂開空頭支票，中央128億統籌分配稅補助東扣西扣後，宜蘭可用財源僅16億，如何做32億元福利政策。記者戴永華／攝影

立法院 民進黨 國民黨

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