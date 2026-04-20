童子瑋再進校園吃午餐 基隆市府教育處：勿將校園作為政治操作場域
基隆市議長童子瑋先後到2所國小與學生共進午餐，基市府教育局今天說，童是市長參選人，應停止相關舉動，勿將校園作為政治操作場域。童子瑋回應，家長關心學生午餐品質，他實地探訪是本於監督市政職責，市府不要都政治化思考。
2026九合一選舉
基隆市長謝國樑表態爭取連任，童子瑋則獲民進黨徵名參選基隆市長，2026基隆市長選戰，形成「市長對上議長」的局面。
童子瑋4月15日化身「午餐督導員」，前往碇內國小了解午餐供餐情形，並與學生一起排隊領餐，在教室內一起吃飯。碇內國小是學校廚房供餐，童子瑋今天又到訂購團膳的仁愛國小，和學生一起吃午餐，表示想要了解兩者供餐方式的優缺點。
基市府教育處表示，童子瑋日前造訪碇內國小後，即明確告知此舉違反相關規範。童今天上午又聯絡仁愛國小，表達中午要到學校與學生一起用餐。校方轉達教育處的立場，指依教育部令頒教育與行政中立相關規範，請校方婉拒，但童執意成行。
教育處指出，教育基本法第6條及公務人員行政中立法第9條規定，校園應嚴守行政中立，參選人不得進入校園從事相關活動，教育處已明確函知各校遵循，並無模糊空間。
教育處說，校園是學生安心學習場所，不應作為任何政治活動或形象操作空間，學生也不應成為政治互動對象。童子瑋屢次違反校園行政中立，顯示不重視相關法令規範，不僅造成校方行政困擾，也影響校園正常運作，呼籲所有參選人自重自律，共同維護校園中立與學生受教權益。
對於教育處的質疑，童子瑋表示，訪視營養午餐並非選務行程，現場也不涉及競選事宜。許多家長關心營養午餐品質，身為議長，探訪校園了解學生午餐業務執行，是本於監督市政的職責，也是市民託付的任務，期望市府解讀民代工作，不要都政治化思考。
童子瑋說，走訪兩校是要了解「自設廚房」跟「訂購團膳」的優缺點，就食品安全與餐食品質而言，自設廚房現場烹調、供餐鏈短，對食材來源與製程的掌控度都比較高，餐點的新鮮度跟適口性通常比較好。
團膳透過中央廚房標準化作業，流程一致、檢驗機制都很完整，但因為需要經過運輸、配送，溫度控制與時間管理的要求比較高，稍有疏失，很可能就影響口感，也可能增加食安風險。
童子瑋表示，不同的供餐方式會影響行政負擔與專業分工，另要考慮成本結構與資源配置等問題。市府應該要針對不同的做法設計對應的監督機制，確保學生能有充分的營養，健健康康的長大。
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