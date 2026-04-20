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温世政：雞尾酒療法解決垃圾問題 守護南投經濟命脈

中央社／ 台北20日電

民進黨南投縣長參選人温世政今天表示，照顧南投鄉親是他返鄉的初衷；針對名間焚化爐爭議，提出「雞尾酒療法」對症下藥，能守護茶產業又能解決南投垃圾問題。

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民進黨發布新聞稿指出，民進黨直播節目「午青LIVE」推出新企劃「加點大來賓」，今天邀請温世政與網友輕鬆互動談政見。

談到返鄉參選的初衷，温世政說，當兵時在803國軍醫院擔任醫官，碰上921地震，當時救災救人景象至今難忘，睡覺時還會想起當時慘況而驚醒，覺得對南投有所虧欠，一直希望能夠救更多人、能夠幫助家鄉。在投入參選與總統賴清德懇談時，賴總統叮囑「做自己就好」，更鼓舞了他依照初衷返鄉，照顧家人、照顧家鄉。

對於名間鄉設置焚化爐爭議，温世政今天準備了由名間茶葉與埔里百香果製成的手搖飲，呼籲縣府不該將良田變焚化爐。

温世政表示，名間鄉是台灣重要茶葉產區，面積高達2200公頃，南投幾萬人靠茶業與農業生活，手搖飲就是南投經濟命脈。因此諮詢許多專家學者，提出一套完整的「雞尾酒療法」，支持南投垃圾要處理，不是為反對而反對。

温世政強調，南投垃圾問題就像醫師診療，處理腫瘤不只是開刀，而是要有系統性多元療法，包括回收提升、廚餘分流、資源再利用、公私協力、區域合作等5項具體措施，以增加資源回收率、廚餘回收率，再加上南崗生質能中心跨縣市互惠調度的區域聯防，以及導入固體再生燃料（SRF）將廢棄物變為環保燃料，還有民營焚化爐翻修，就能有效解決垃圾問題，創造多贏。

除此之外，温世政表示，也要推動南投中醫藥園區，連結醫療，照顧長輩；爭取行動醫院、野戰醫療車進駐南投，以「把醫院開到你家」的方式，到宅服務幫鄉親看病；在照顧青年方面，將爭取高科技低污染的產業落腳南投，讓南投青年能有高薪工作。

温世政說，他的政見緊扣競選主軸「顧老人、顧少年、顧腹肚」，以醫師性格提出處方，提供縣民更好的選擇。

民進黨 名間 南投

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