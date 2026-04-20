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吳宗憲提補助宜蘭鄰長方案 綠指膨風水雞刣無肉

中央社／ 宜蘭20日電
國民黨縣長參選人吳宗憲今天提出照顧鄰長加碼政策，包括交通費及意外險等5大補助，而且透過訂定要點，納入縣政府制度化的常態補助，不會今年有、明年沒有。記者戴永華／攝影
國民黨縣長參選人吳宗憲今天提出照顧鄰長加碼政策，包括交通費及意外險等5大補助，而且透過訂定要點，納入縣政府制度化的常態補助，不會今年有、明年沒有。記者戴永華／攝影

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天提出5項補助鄰長方案政見，將照顧基層做得更全面；民進黨宜蘭縣議會黨團對此批評吳宗憲是「膨風水雞刣無肉」，對宜蘭財政完全外行。

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吳宗憲等人上午在宜蘭縣議會國民黨團辦公室舉行記者會表示，目前宜蘭各鄉鎮對鄰長的補助狀況不一，因此提出未來由縣府加碼，在不影響鄉鎮市公所既有補助前提下並行推動。

吳宗憲說，他提出5項具體政見，包括每月交通費補助新台幣1500元、每年團體意外保險補助1200元、每年自強活動費補助3000元、喪葬慰問金發放1萬元，及每月提供免費報紙，承諾將提升並制度化保障鄰長，讓辛苦的鄰長不再孤軍奮戰。

吳宗憲表示，財政收支劃分法修正後，宜蘭每年將增加約128億元財源，除了投入建設，也應回饋基層。未來他將推動制定「宜蘭縣各鄉鎮市公所鄰長行政補貼暨意外保險費與喪葬補助作業要點」，讓補助制度化。

對此，民進黨宜蘭縣議會黨團指吳宗憲是「唬爛天王」。黨團總召陳文昌在記者會指出，吳宗憲宣稱縣府將增加128億財源，並要提撥1/4（32億元）推動福利，但根據縣府財稅局長先前答詢，宜蘭實際可用財源恐僅有16億元，社福支票卻要花32億。

陳文昌說，縣府提到可用財源才16億元，吳宗憲是數學真的很差，還是睜眼說瞎話，這種「膨風水雞刣無肉」的行徑，證明吳宗憲若不是對宜蘭財政完全外行，就是在藍白民調前夕急瘋了，才會一邊罵人詐騙博聲量，一邊搶當詐騙集團。

財政收支劃分法 民進黨 國民黨團 宜蘭 吳宗憲

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