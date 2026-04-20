黃國昌喊謝衣鳯呼聲高 魏平政宣布選彰縣長：她不能選已成定局

台灣民眾黨主席黃國昌今談彰化縣下屆縣長人選，提到國民黨立委法員謝衣鳯「本來就應該是呼聲最高而且應該當忍不讓」，引起彰化政壇不同臆測。盛傳藍營內定徵召的國民黨考紀會前主委魏平政說，謝衣鳯不能參選已成定局，他已在賽道上暖身。魏平政昨深夜在臉書宣布參選。他強調，參選是為了給家鄉更好的未來。

黃國昌今接受中廣「千秋萬事」主持人王淺秋訪問，柯文哲先前到彰化縣，被問到「黃國昌參選彰化縣人好不好？柯文哲答應說好。」黃國昌立刻澄清不選彰化縣長，並表示一直覺得說在立法院服務的立法委員謝衣鳯，本來就應該是呼聲最高而且應該當忍不讓，因為地方上總是有各式各樣的訊息，有時候有一些事情不足為外人道。

稍後魏平政表示，國民黨中央和謝家都決定謝衣鳯不參選下屆縣長已成定局，且提名縣長的事由黨中央決定，黃國昌不是國民黨；他開始跑參選下屆縣長行程，到北彰化拜訪10個鄉鎮市代表會及鄉鎮市農會，臉書已建置「彰化正能量」粉專PO參選動態來表達參選決心，今與社頭鄉長、鄉農會理事長等人拜訪基層，讓大家認識魏平政是目前努力方向。