參選宜蘭縣長吳宗憲挺鄰長 提5大鄰長補助由縣府統一加碼

鄰長是深入基層服務鄉親的第一線，辛苦奔走，國民黨縣長參選人吳宗憲今天提出照顧鄰長加碼政策，包括交通費及意外險等五大補助，同時為避免各鄉鎮市對鄰長補助額度不同，未來由縣府訂定要點納入常態性補助，不會今年有、明年沒有，這也是他未來若有機會當選縣長，對鄉親的承諾。

吳宗憲與黨籍縣議員林岳賢、黃琤婷、楊弘旻、黃建勇、賴良洲、沈志弘、游吉祥及競辦發言人鄭皓文共同提出「5大鄰長補助與保障方案」，具體政策如下：

一、交通補助：每月1500元。因為鄰長每天為了公務在外奔波。

二、團體意外險：每年補助1200元。保障鄰長在外奔走的安危。

三、自強活動費：每年補助3000元。因通膨導致旅行社費用調漲，維持品質必須加碼。

四、喪葬慰問金：參考新北、桃園做法，發放1萬元慰問金。

五、訂報補助：每月報紙費用。

宜蘭平均每個村里需服務近2000位鄉親，仰賴3667位鄰長協助，吳宗憲說，鄰長從政令宣導、長者關懷到疫情期間協助發送通知、災害通報等，長期奔走第一線卻缺乏保障，財劃法修正後，宜蘭每年將增加128億元財源，除了投入建設，也應回饋基層服務體系。

他說，各鄉鎮市對鄰長的補助有多有少，未來他要把補助納入制度常態化，將制定「宜蘭縣各鄉鎮市公所鄰長行政補貼暨意外保險費與喪葬補助作業要點」，由縣府加碼，不會今年有、明年沒有，在不影響鄉鎮市公所既有補助的前提下並行推動，讓辛苦的鄰長不再孤軍奮戰。

據估算，縣府加碼鄰長補助經費約近1億元，且意外險統一由縣府辦理，人數多可降低投保費用及避免流標。新北市長參選人蘇巧慧3月時提過增加鄰長補助政策，桃園市也有綠營議員提案，宜蘭縣議員謝正信113年底要求縣政府補助鄰長。吳宗憲強調，這是跨黨派共識，並非撒幣。

縣議員黃琤婷表示，許多縣市已有制度性補助鄰長，宜蘭要跟上腳步，吳宗憲所提5大政策不只增加福利，更是對第一線服務者尊重與肯定；沈志弘議員指出，原鄉幅員遼闊、住家分散，極為仰賴鄰長四處奔波服務基層，非常支持該政策。

發言人鄭皓文指出，鄰長往往能在第一時間察覺鄉親的異常，當前社工人力吃緊，更凸顯其在社會安全網中的關鍵角色，吳宗憲盼成為鄰長後盾，讓鄰長更能安心巡看。

國民黨縣長參選人吳宗憲今天提出照顧鄰長加碼政策，包括交通費及意外險等5大補助，而且透過訂定要點，納入縣政府制度化的常態補助，不會今年有、明年沒有。記者戴永華／攝影