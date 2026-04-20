沈伯洋選北市長？他曝八九不離十了...綠小雞反應是為「做多」

民進黨2026誰戰北市長蔣萬安？目前立委沈伯洋呼聲高，沈伯洋上周也在黨部主委參選人吳沛憶陪同下拜會北市議會黨籍議員，黨團總召王閔生讚是非常好人選，並稱「非常期待。」國民黨北市黨部主委戴錫欽今天表示，綠營都嗅到政治敏感度「八九不離十了」，都會希望「做多」，但沈伯洋是不是最適合人選，他就不做任何批評。

國民黨北市黨部主委戴錫欽今天中午接受資深媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」專訪，對於民進黨可能派立委沈伯洋選北市長，黃光芹問，民進黨真的要提名仇恨值超高的沈伯洋？甚至因沈伯洋，曹興誠也出來了。戴錫欽說，民進黨要提名誰，國民黨站在一個完全尊重的態度，這是民進黨的家內事，不過目前看來，民進黨派沈伯洋，不僅是有譜，是愈來愈接近的事實。

戴錫欽也說，民進黨內要像過去李應元這樣的角色，已經愈來愈少，比較沒有「工具人」的角色可以去承擔，尤其之前討論過的王世堅、鄭麗君、吳思瑤等，沈伯洋是最後一階段才浮出檯面，的確民進黨在徵召上碰到一些困境。

沈伯洋上周跑到民進黨團拜會，從綠營議員反應應該是嗅到「八九不離十了」，民進黨議員一定會說「沈伯洋是最好人選」這樣的包裝，也許心目中不是最好母雞，但有母雞總比沒有母雞好。

戴錫欽說，以民進黨議員來說，應該都有嗅到政治敏感度，都會希望「做多」，至於沈伯洋是不是最適合人選？他就不多說。至於蔣萬安身為連任者，戴錫欽說，蔣萬安競爭的絕對是自己，國民黨會以認真的態度面對2026這場選戰，也希望能與對手君子之爭，讓台北市成為好的選舉典範，不要流為口水之爭。