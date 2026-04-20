雙和塞車綠營猛酸 李四川：別人做好的他們看不下去

國民黨新北市長參選人李四川昨提出改善雙和交通問題，引發綠營議員酸製造問題的是拆公館圓環的李。李四川今受訪表示，公館圓環主要是改善交通事故，發生事故者多是雙和與新店的新北市民，目前改善完後也證明交通事故減少一半，交通情形也恢復到還未拆除前，他也不清楚幾個議員為何一直抹黑，「不要李四川做好的、或是別人做好的，在他們眼中就看不下去。」

李四川今天上午跟新北市議員座談，他說，他這幾天跟議員座談，議員就各區問題與市民最需要的，提供許多意見，都會納入重要政策來執行。

被問到中永和塞車是否有具體方案？李四川說，公館圓環改善，主要是要改善交通事故，公館交通事故大部分也都是新北人，畢竟市民的安全是不承受之重，施工期間的塞車「當然我一定扛」。

李四川說，到目前為止公館圓環改善後，確實證明交通事故減少了一半，所有交通也恢復到公館圓環還沒有拆的這個情況，也不知道這幾個議員一直用這個來抹黑、來打擊，「不要李四川做好的，或是別人說好的，在他們眼中就看不下去」。

李四川說，交通只要有不滿意，都可以來改善、來精進。