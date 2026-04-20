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蔣萬安好感度第一被拱提前戰2028 黨部主委保守態度有理由

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
美麗島電子報近期公布政治人物好感度民調，北市長蔣萬安以62.6%拿下第一，被認為2026將扮演「跨區外卡」角色。記者葉信菉／攝影
美麗島電子報近期公布政治人物好感度民調，北市長蔣萬安以62.6%拿下第一，被認為2026將扮演「跨區外卡」角色。記者葉信菉／攝影

美麗島電子報近期公布政治人物好感度民調，台北市長蔣萬安以62.6%拿下第一，被認為2026將扮演「跨區外卡」角色。甚至還有人拱蔣萬安提前挑戰2028？國民黨北市黨部主委戴錫欽今說，可能有市民對蔣有託付與期許，但「我是保持比較保守，不認為蔣萬安應該要這麼做。」

2026九合一選舉

戴錫欽提到，他自己看國民黨，還是要先把2026取得相關勝選，再來展望2028，所謂的展望2028，並不是要蔣萬安去展望2028，而是國民黨怎麼布局2028，一方面黨要顧及民意需求，二方面如果蔣萬安高票連任，市民可能對蔣有託付與期許，蔣萬安可能要扮演的是高人氣的輔選角色。他目前為止，還是保持比較保守態度，不認為蔣萬安應該要這麼做（2028大選）。

戴錫欽今天中午接受資深媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」專訪，對於近期有人拱蔣萬安選2028，戴錫欽說，蔣萬安在北市長這三年多，的確有一些轉變，從過去當立委，國會站神，當市長之後，蔣萬安的確花很多心思在市政上，蔣萬安不僅非常認真，更重要是接地氣。

戴錫欽說，過去大家看蔣萬安是看姓蔣及背景，不過現在大家看蔣萬安，不管市政議題、處理兩岸、重大市政建設都能讓市民認同，所以近期蔣萬安好感度聲望調查「扶搖直上」。

不過戴錫欽說，他現在是北市黨部主委，樂見蔣萬安當如此稱職的市長，甚至年底有外溢效應，不過提及2028，戴認為，蔣萬安還是應該要按部就班，透過這樣滿意度提高順利連任，也帶動地方選情，讓國民黨在地方選情取得「令人滿意」的成果，再來才是展望2028的總統大選。

主持人黃光芹問，若蔣萬安年底票數應該會衝高，是否蔣會重蹈韓國瑜、侯友宜覆轍？戴說，會審慎樂觀，不管民進黨是提名立委沈伯洋、或任何一位候選人，市黨部都希望國民黨議員能單獨過半，不過他觀察政治這麼久，蔣萬安的確會成為藍軍最搶手助選員，白贏也希望蔣萬安去拉抬，包括嘉義市的張啓楷等，所以一定會有聲音希望蔣萬安2028扮演「某種角色」。

戴錫欽提到，國民黨還是要先把2026取得相關勝選，再來展望2028，所謂的展望2028，並不是要蔣萬安去展望2028，蔣萬安可能要扮演的是高人氣的輔選角色，他目前為止，還是保持比較保守態度，不認為蔣萬安應該要這麼做。

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