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雲林前副議長蘇俊豪宣布不參選 還表明「沒規畫選立委」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
外型「高富帥」曾被視為雲林政壇明日之星的前副議長蘇俊豪將暫離政壇。記者蔡維斌／翻攝
外型「高富帥」曾被視為雲林政壇明日之星的前副議長蘇俊豪將暫離政壇。記者蔡維斌／翻攝

無黨籍雲林縣議員蘇俊豪昨晚宣布，決定不參選連任，今天他親自證實並說明原因，至於未來去路，他說，沈澱一段時間，將來還是會經商機。至於是否投入未來立委選舉，他說，目前暫無規畫。

2026九合一選舉

蘇俊豪今天表示，人生已到50歲，對未來要有打算，去年底就已有不參選的念頭，加上妻子生病又要顧生意，無暇兼顧選民服務，因此向父親表明心意，父親叫他再考慮，直到本月初才獲得首肯，才決定對外宣布。

至於未來政治香火傳承，蘇俊豪認為，政治是眾人的事，讓有志青年接棒，其堂弟蘇國誼也將競選下一屆議員，且家族體成員也都有在四湖鄉公所和農會任職，地方服務不會變。

至於未來是否參選立委，他說，目前沒有規畫，先沉澱1、2年再說，他本就從商，將來還是會朝往商界發展。

外型「高富帥」曾被視為雲林政壇明日之星的前副議長蘇俊豪（右）將暫離政壇。記者蔡維斌／翻攝
外型「高富帥」曾被視為雲林政壇明日之星的前副議長蘇俊豪（右）將暫離政壇。記者蔡維斌／翻攝

外型「高富帥」曾被視為雲林政壇明日之星的前副議長蘇俊豪將暫離政壇。記者蔡維斌／翻攝
外型「高富帥」曾被視為雲林政壇明日之星的前副議長蘇俊豪將暫離政壇。記者蔡維斌／翻攝

雲林 無黨籍

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