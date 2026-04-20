震驚！雲林前副議長蘇俊豪宣布不參選 老議長父親回應了
雲林縣連任三屆議員也是前副議長蘇俊豪昨天無預警在臉書貼文，表達不參選下屆議員的意願，他已退出民進黨，但因是前議長蘇金煌的兒子，也是蘇家政二代接棒人，曾被視為綠營的明日之星，突然宣布不參選，引起各界高度關切，他不參選對於蘇家未來的政治香火，老議長蘇金煌說，他尊重孩子，未來會再思考，看看時機再說。
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蘇俊豪在無預警之下宣布不參選，是何原因退出選舉，引起各界好奇，他本人一直未接電話，但其貼身人士指出，蘇俊豪因妻子近來身體欠佳，且長久忙於服務，分身乏術，孩子漸長，一直抱怨沒能和父親好好相處，加上蘇的妻子為大陸籍，有時和妻子回去就一兩周，基於家務並擔心無法全心做好服務之下，才決定不參選。
前議長蘇金煌今天受訪也證實蘇俊豪退出選舉之事，蘇金煌說，蘇俊豪擔任三屆議員，也做過副議長，因沒能再更上一層樓，有些無力感才萌生退意。至於是否勸過他，老議長說，有勸他考慮一下，但既已對外宣布，代表他已做出決定，他尊重孩子的決定。
蘇金煌曾任四屆雲林議員，其中一屆副議長、兩屆議長，淡出政壇後由大兒子蘇俊豪接班，蘇俊豪的弟弟蘇澤峰也是現任嘉義市議員，兩兄弟在上一屆同時選上副議長，在雲嘉政壇占有一席之地，也把蘇家政治光茫推向最高峰。
如今蘇俊豪萌生退意，其弟蘇澤峰先前也將不參選，改由其妻參選下屆嘉市議員，兩兄弟「同進同出」對蘇家政治未來影響極大。被問到對於未來政治香火如何延續，老議長也無奈笑笑說，孩子另有事業要做也好啦，將來會思考一下，看看時機再說。
51歲的蘇俊豪，原為國民黨籍，曾任雲林物流中心公司總經理，2014年接棒父親蘇金煌當選議員並任兩屆副議長，2015年退出國民黨加入民進黨，2018年因議長選舉跑票，遭民進黨停權半年， 2019年宣布退出民進黨，本屆以無黨籍當選議員。
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