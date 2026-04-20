震驚！雲林前副議長蘇俊豪宣布不參選 老議長父親回應了

雲林縣連任三屆議員也是前副議長蘇俊豪昨天無預警在臉書貼文，表達不參選下屆議員的意願，他已退出民進黨，但因是前議長蘇金煌的兒子，也是蘇家政二代接棒人，曾被視為綠營的明日之星，突然宣布不參選，引起各界高度關切，他不參選對於蘇家未來的政治香火，老議長蘇金煌說，他尊重孩子，未來會再思考，看看時機再說。

蘇俊豪在無預警之下宣布不參選，是何原因退出選舉，引起各界好奇，他本人一直未接電話，但其貼身人士指出，蘇俊豪因妻子近來身體欠佳，且長久忙於服務，分身乏術，孩子漸長，一直抱怨沒能和父親好好相處，加上蘇的妻子為大陸籍，有時和妻子回去就一兩周，基於家務並擔心無法全心做好服務之下，才決定不參選。

前議長蘇金煌今天受訪也證實蘇俊豪退出選舉之事，蘇金煌說，蘇俊豪擔任三屆議員，也做過副議長，因沒能再更上一層樓，有些無力感才萌生退意。至於是否勸過他，老議長說，有勸他考慮一下，但既已對外宣布，代表他已做出決定，他尊重孩子的決定。

蘇金煌曾任四屆雲林議員，其中一屆副議長、兩屆議長，淡出政壇後由大兒子蘇俊豪接班，蘇俊豪的弟弟蘇澤峰也是現任嘉義市議員，兩兄弟在上一屆同時選上副議長，在雲嘉政壇占有一席之地，也把蘇家政治光茫推向最高峰。

如今蘇俊豪萌生退意，其弟蘇澤峰先前也將不參選，改由其妻參選下屆嘉市議員，兩兄弟「同進同出」對蘇家政治未來影響極大。被問到對於未來政治香火如何延續，老議長也無奈笑笑說，孩子另有事業要做也好啦，將來會思考一下，看看時機再說。

51歲的蘇俊豪，原為國民黨籍，曾任雲林物流中心公司總經理，2014年接棒父親蘇金煌當選議員並任兩屆副議長，2015年退出國民黨加入民進黨，2018年因議長選舉跑票，遭民進黨停權半年， 2019年宣布退出民進黨，本屆以無黨籍當選議員。

曾任三屆議員的雲林前副議長蘇俊豪昨天臉書突然宣布不繼續參選下屆議員，引起各界關切。記者蔡維斌／翻攝

曾任三屆議員的雲林前副議長蘇俊豪昨天臉書突然宣布不繼續參選下屆議員，引起各界關切。記者蔡維斌／翻攝