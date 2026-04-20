黃國昌謝絕參選彰化縣長 指謝衣鳯呼聲最高應「當仁不讓」

國民黨下屆彰化縣長人選撟不定，台灣民眾黨主席黃國昌屢被「拱」來參選彰化縣長，今他接受廣播訪問時再次表明不會參選彰化縣長，並強調要非常嚴肅看待產生彰化縣長人選的事，最重要目標是延續王惠美縣長的政績。

黃國昌不止一次被推薦參選下屆彰化縣長，從先前彰化縣議長謝典霖提議，到日前民眾黨創黨主席柯文哲被問到此事，柯當場答應「好」。今黃國昌接受中廣「千秋萬事」訪問，主持人王淺秋再提此事，黃國昌連忙澄清當時在場，已對創黨主席柯文哲說「別人的事你不要代為背書」。

黃國昌繼續說，應該比較認真嚴肅地講，目前彰化狀況很早以前他就擔心（彰化縣長人選）這件事，對在野黨應嚴肅看待，但他一直覺得，在立法院服務的立法委員謝衣鳯，本來就應該是呼聲最高而且應該當仁不讓，因為地方上總是有各式各樣的訊息，有時候有一些事情不足為外人道。

黃國昌又說，從整個國家利益的角度來看，怎麼樣守住在彰化縣，這是在野政黨不管是國民黨或民眾黨都必須要非常嚴肅看待的事情，他覺得最重要的目標是王惠美縣長好的政績、好的政策、好的建設必須飄延續下去。主持人王淺秋繼續問，所以就是好好的把新北選完？黃國昌答「是」。

國民黨中央原擬上周三（15日）要宣布提名彰化縣長人選，縣黨部主任委員蕭景田事前向黨主席鄭麗文說明彰化地方狀況，中央暫緩宣布，讓地方繼續協商，縣政府參議柯呈枋、彰化縣工商協進會總幹事洪榮章都繼續參選的各項宣傳，而謝衣鳯的形象宣傳已掛在國1彰化市路段旁T霸。