蕭敬嚴突宣布退選...游淑慧曝2件事「很不正常」令人啼笑皆非

國民黨新北第11選區（汐止、金山、萬里）議員初選民調，由因爭議言論遭停權一年的國民黨前發言人蕭敬嚴勝出，但蕭17日突宣布退出國民黨提名。國民黨北市議員游淑慧在政論節目點出2件事很不正常，提醒蕭敬嚴接下來要想清楚「未來的路要怎麼走」。

游淑慧近日在「週末大爆卦」政論節目中提到，蕭敬嚴的初選爭議先前鬧這麼兇，蕭還是將初選選完，卻在初選勝出突然宣布退選，這當然是一個好的結果，但不知道這轉折是否真是組發會主委李哲華的勸退？游認為，黨處分停權一年是適當的，她不知道蕭敬嚴是否真的覺得之前的言論真的做錯？

游淑慧點出兩件事不正常，當蕭敬嚴在通過初選後，臉書下方留言區有數百則留言都在攻擊立委徐巧芯，且罵得很難聽，游問，「這些為蕭敬嚴加油的人，是國民黨支持者？還是綠營側翼？這些人到選舉時真的會投你一票嗎？」

游也說，另一個不正常現象，是親綠媒體近日頻幫蕭敬嚴聲援。游說，國民黨對蕭的停權一年處分是算適當，畢竟國民黨是一個開放政黨，對黨有批評意見當然是OK的，但絕對不是黨有難時，在大罷免時跟著對手一起「踹黨」，這是不一樣。

「我都不知道該為你開心、還是難過！」游淑慧說，當她看到蕭敬嚴爭取到如此龐大的綠營聲量，不知道是否該「啼笑皆非」？這也是等同她幫立委沈伯洋加油的心情是一樣的，是反串的加油，是不懷好意的加油。