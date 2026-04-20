翡翠水庫發電爭議...新北議員轟貪婪 他反擊：只想包牌打蔣萬安？

翡翠水庫發電收益、耗水費爭議持續延燒。民進黨新北議員林秉宥等人批評台北市長蔣萬安坐擁全台最豐富資源的翡翠水庫，竟要對台電收耗水費，批蔣市府「貪婪」。國民黨港湖議員參選人陳冠安反擊，民進黨非核家園造孽，鍋卻要翡翠水庫來背？還是民進黨就只是想包牌打蔣萬安？

陳冠安說，民進黨希望翡翠水庫多發電，過去3年裡9次臨時請翡翠水庫多放水來幫忙發電。但另一方面，監察院於民國113年卻糾正台北市政府翡翠水庫管理局有違失，認為水庫的民生用水占比只有3成太低，有超過5成5的品質良好水源，放水發電後流向大海，變相造成1.5個翡翠水庫有效蓄水量流失。

根據監察院的糾正報告指出，水庫的蓄水資源很珍貴，認為翡翠水庫與台電約定的水力發電費率偏低，導致減少市庫收益。陳冠安說，依照中央政府請託放水發電，被監察院糾正；再依照監察院的糾正，提高費率以價制量提高民生用水比例，又被民進黨罵無恥敲詐。

「經濟部長龔明鑫是不是應該要先和時任院長陳菊溝通一下？還是民進黨就只是想包牌打蔣萬安？」陳冠安說，說到底，為何民進黨3年9次臨時要翡翠水庫發電？「不就是你們硬推非核家園，導致台灣電力供應出現警訊？」

陳說，興建水庫的首要目的，就是供應民生用水，發電雖重要，但也是附加功能。如今監察院都糾正北市府，要北市府提高民水用水比例，避免放水發電流失的珍貴水資源。民進黨不用核電，然後農地要發電、魚塭要發電、屋頂要發電，犧牲了農漁業、造成了環境汙染，現在又想把觸手伸到水庫的水資源？「錯誤的能源政策，真的造孽。」