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北屯選戰大亂鬥？ 傳藍可能4+1 白預計周三提名

聯合報／ 記者陳敬丰黃寅／台中報導
國民黨議員初選，台中北屯新人由吳宗學（左起）、許育璿出線。記者陳敬丰／攝影
國民黨議員初選，台中北屯新人由吳宗學（左起）、許育璿出線。記者陳敬丰／攝影

台中市北屯區議員選戰升溫，隨席次由六席增為七席，藍綠白積極布局。國民黨昨完成初選民調，除保障現任議員沈佑蓮、賴順仁外，新人由吳宗學、許育璿出線。地方盛傳藍營可能「加一」提至五人，黨部強調現階段仍以四席為原則；民眾黨先前完成民調後遲遲未提名，據了解本周會提名民調勝出的邱于珊。

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北屯區原有六席議員，目前五席有藍營沈佑蓮、陳成添、賴順仁，以及民進黨曾朝榮、謝家宜分占，因人口成長本屆增為七席，各陣營布局伺機而動。

國民黨方面，二○二四年黃健豪當選立委後議員出缺，陳成添轉任台中地區農會理事長後放棄連任，地方板塊重整。藍營民調，最終由吳宗學、許育璿兩人勝出。市黨部副主委陳明振表示，四人事前已同意不公布民調細節，僅公告排名結果，並簽署未獲提名不得違紀參選的承諾書，過程平順無爭議。

對於是否「加一」提名第五人，陳明振指出，仍待整體局勢明朗後再行評估，尤其須觀察民眾黨提名動向及其他選區民調結果，預計五月提報黨中央拍板。

民眾黨方面，三月底已完成民調至今未正式提名。原由台中市研考會前主委吳皇昇與北屯區黨部主任邱于珊競爭，結果由邱勝出，因吳申請複查而暫緩。市黨部主委陳清龍昨表示，複查結果與原數據一致，將於廿二日選決會後提名邱于珊。

民進黨則較早完成布局，提名現任議員謝家宜爭取連任，資深議員曾朝榮交棒其子曾咨耀，同時推出交通部長陳世凱子弟兵陳信秀，三人組成基本盤穩固的參選陣容。

不過，吳皇昇動作頻頻，是否持續參選，還是未知數；另無黨籍段體佩宣布參選，上次高票落選，都是藍營觀察重點。

地方人士分析，北屯選民結構約為「藍四、綠二」新增席次成為關鍵變數。若國民黨最終提名五人，加上民眾黨與可能持續參選的吳皇昇，最後一席恐演變為「三搶一」甚至「四搶一」的激烈局面。整體而言，民進黨提名已定，藍白仍具變數，尤其民眾黨將北屯視為突破重點，選情發展備受關注。

民調 台中 黃健豪

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