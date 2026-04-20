人物側寫／温世政做自己 政治素人返鄉服務

温世政雖出身南投草屯，南投人對他頗陌生，因他過去都在北部經營牙醫事業，一手創立世樺牙醫集團，「醫界菁英」形象濃厚，似乎不好親近；可實際上，他個性率直，此番對戰許淑華，他就是「做自己」盼有機會服務鄉親。

五十二歲的温世政，是個學霸，草屯國中第一名畢業，錄取台中一中數理資優班，大學及研究所鑽研牙科，九二一地震後北漂發展，廿八歲創立世樺牙醫集團，曾是牙醫師國考狀元、新北市牙醫師公會理事長，獲國際植牙學會全球最高院士。

温世政的牙醫集團，旗下有廿多名牙醫師及四、五十名牙醫助理，更有十多項植牙專利，叫人想不透為何要投身政治，「醫界菁英」形象則讓人有些距離感；為打破民眾對他的刻板印象，温世政笑說，他下鄉勤跑，讓大家知道他其實很鄉土。

與温世政接觸後就能發現他的個性率直，人生歷程其實與不少民眾差不多，並非含金湯匙出生，他出身自深藍的公務員家庭，如今的牙醫集團，是他當醫師、妻子顧櫃台，夫妻倆從一間小診所，白手起家打拚而來。

而温世政返鄉從政，想在人生下半場為家鄉貢獻己力並陪父母外，他更吐露「有問過神明」，由於醫生都拜保生大帝，他也不例外，每次考前都會去拜祂，保生大帝也很眷顧他，不僅保佑他成為國考狀元，就連從軍都能抽中極少數的醫官籤。

他說，以前拜保生大帝都是祈禱順利，沒向祂請示過，第一次提問就是自己返鄉對南投有沒有幫助，結果連續三個聖筊；加上賴總統徵召他時「要我做自己就好」，不用有壓力，而南投是他的根也想為家鄉服務，只盼鄉親給他也給南投機會。