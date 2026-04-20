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百里侯爭霸／垃圾難題 温世政：不蓋焚化爐可解決

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投報導
民進黨南投縣長參選人温世政說，如他主政，不蓋焚化爐也能解決南投垃圾危機。記者余承翰／攝影
民進黨南投縣長參選人温世政說，如他主政，不蓋焚化爐也能解決南投垃圾危機。記者余承翰／攝影

南投縣長選戰，民進黨徵召「政治素人」新北市牙醫師公會前理事長温世政，返鄉挑戰國民黨縣長許淑華，他接受本報專訪表示，他只是從診間「照顧人」擴大到整個縣市，要「顧老人、顧少年、顧肚子」，且不蓋焚化爐就解決南投垃圾問題。

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温世政表示，他北漂多年也沒從政經驗，只懂醫療，因此不少人質疑他空降參選，但這正是他參選最重要的理由，因為他在第一線，不只看病，更看見長輩看病不方便、醫療資源不足、年輕人外流、產業停滯，整個南投長期累積的結構性困境。

而「北部不缺我一個牙醫師，但南投需要一個願意承擔的人」，他決定從醫療走向公共服務，這不是轉換跑道，而是把「照顧人」這件事，從診間擴大到整個縣市，他政策主軸很清楚，就是「顧老人」、「顧少年」、「顧肚子」及解決垃圾問題。

他說，南投照顧長者最大問題在醫療與長照資源分布不均、缺乏整合，偏鄉長輩就醫耗時費力，他將推動巡迴醫療、區域整合，串聯醫院、診所與長照據點，建立完整照護網，導入預防醫學與定期篩檢，降低失能風險，讓長輩健康在地老化。

而「顧少年」關鍵不在年輕人不願留下，而是南投缺乏發展條件。教育與產業長期脫節，學生畢業看不到機會而外流，須強化技職教育與在地產業連結，建立青年創業資源、資金與行銷平台，導入數位產業與遠距工作，讓青年能夠留下發展。

此外，南投農業與觀光條件優良，但缺乏整合與品牌經營，價值未被放大，應推動農業升級與品牌化，建立穩定通路與價格，並發展深度觀光，帶動消費與經濟循環，整合農業、觀光與加工產業，提升就業與收入，發展民生經濟「顧肚子」。

温世政強調，「顧老人、顧少年、顧肚子」，不是一句口號，一套彼此連動、可以落地執行的治理架構，可以把長輩照顧好、把年輕人留下來、把產業經濟做起來，南投才能真正改變。至於南投垃圾問題，其實不用在名間蓋焚化爐就可以解決。

南投垃圾堆積問題應採取多軌並行整合治理，首先強化分類與誘因達到源頭減量；中段導入機械生物處理技術，提升分類與減量效率；推動固體再生燃料，將廢棄物轉為能源；末端採小型分散式處理設施，並加強與鄰近縣市合作互助調度去化。

温世政說，很多人覺得他要勝選很難，這反而讓他能用更簡單的心態來打這一仗，尤其他沒政治包袱，不需要服務特定派系，只需要對縣民負責，他將用行動證明「科學治理」與「清新政治」不是喊口號，展現專業、效率與執行力，翻轉南投。

長照 民進黨 國民黨

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