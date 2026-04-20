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基隆市長選戰 謝國樑、童子瑋育兒政見交鋒

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

二○二六基隆市長選戰升溫，拚連任的謝國樑面臨議長童子瑋挑戰，雙方強打親子牌，要拓展中間票。童日前發表生、托、養、育兒少政見，接著巡迴社區開辦親子電影院。謝昨說，已完成「區區有日間定點臨托」服務，展現陪伴家長共同照顧下一代決心。

2026九合一選舉

謝國樑二○二二年入主基市府重回政壇，童子瑋同年成功連任議員並當選議長，兩人四年後在市長選戰交手，各自提出政見和政績，爭取選民支持。

童子瑋說，基隆面對人口外移、生育率下降等困境，要從制度面提解方。他提出生育、送托、養育、就學全方位兒少政見，在家庭不同歷程提供支持，逐步改善城市人口結構。

童子瑋陣營攜手企業辦親子電影院系列活動，首場前天在碇內羅傑天母社區放映。童說，選舉不一定要嚴肅攻訐，重點是帶給城市希望，希望親子電影院活動能提供青年父母有更多去處，也給孩子更多回憶。

謝國樑指出，前陣子到祖孫館和家長交換意見，一名母親提到，一開始只是帶孩子來玩，因為有臨托服務，變得更常使用。全市七區有提供定點臨托服務，深得家長的心。基市府兒少處長吳雨潔說，今年起新生兒家庭辦出生登記，可領取「育兒寶貝袋二點○」，內含育兒指引和多款玩具。家長會獲贈四張共四小時「神隊友召喚卡」，家長在親子館或祖孫館申請臨托服務，可憑卡折抵費用。

謝國樑 基隆 童子瑋

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