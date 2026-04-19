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江啟臣倡議成立「AI賦能學院」及推動職場托育中心成標配

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
江啟臣今出席「台中市勞工總工會模範勞工暨會務楷模表揚大會」提出成立「AI 賦能學院」和職場托育中心兩大政見。圖／江啟臣提供
江啟臣今出席「台中市勞工總工會模範勞工暨會務楷模表揚大會」提出成立「AI 賦能學院」和職場托育中心兩大政見。圖／江啟臣提供

AI時代來臨，國民黨台中市長參選人江啟臣今提出兩大勞工政策，分別是成立「AI 賦能學院」推動技能加薪，同時也結合 PPP（公私夥伴關係）模式，讓職場托育中心成為大型企業標配，打造讓年輕家長無後顧之憂的友善環境。

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江啟臣今出席「台中市勞工總工會模範勞工暨會務楷模表揚大會」時，除了向全市辛勤打拚的勞工英雄致敬，也在會中提到以上政策，並表示要落實他未來的台中市「12345 台中更幸福」的政策藍圖時，勞工是關鍵一步。

江啟臣說，台灣能在國際競爭力評比中位居前段班，核心關鍵就是優秀的勞工人才與專業工程師。面對全球 AI 時代的巨浪，產業升級勢在必行，政府應主動透過產官學合作為勞工打造「AI 賦能學院」，提供基層勞工與專業人才全方位的數位受訓，並建立權威性的認證機制。

他說，「我們要落實職訓即就業、結訓能加薪，讓技能升級直接反映在勞工的實際薪資所得上，共享產業升級紅利。」針對日益嚴峻的少子化國安問題，則特別提出職場友善政策。他建議，政府應積極採用 PPP（Public-Private Partnership，公私夥伴關係）模式，由政府釋出誘因與資源，與民間企業攜手合作，將「附設托育中心」列為大型企業與政府機關的標準配備。

江啟臣說，解決少子化，必須先解決年輕父母的壓力。透過托育中心標配化，讓家長能帶著孩子去上班，不僅能在休息時間兼顧育兒，更能有效減輕家庭照顧負擔。他呼籲政府應帶頭示範，營造「專業能加薪、家庭照顧能減輕」的雙贏職場。

他向在場獲獎的模範勞工表達高度肯定，並承諾未來將持續爭取更多勞工權益與福利的修法，做勞工朋友最強大的後盾，共同打造台中的產業旗艦艦隊。

江啟臣今出席「台中市勞工總工會模範勞工暨會務楷模表揚大會」提出成立「AI 賦能學院」和職場托育中心兩大政見。圖／江啟臣提供
江啟臣今出席「台中市勞工總工會模範勞工暨會務楷模表揚大會」提出成立「AI 賦能學院」和職場托育中心兩大政見。圖／江啟臣提供

江啟臣今出席「台中市勞工總工會模範勞工暨會務楷模表揚大會」提出成立「AI 賦能學院」和職場托育中心兩大政見。圖／江啟臣提供
江啟臣今出席「台中市勞工總工會模範勞工暨會務楷模表揚大會」提出成立「AI 賦能學院」和職場托育中心兩大政見。圖／江啟臣提供

國民黨 台中市 江啟臣

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