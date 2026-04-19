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李四川要解決雙和塞車問題 新北市議員張嘉玲給建議

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員張嘉玲。圖／本報系資料照
新北市議員張嘉玲。圖／本報系資料照

新北市雙和地區交通壅塞問題備受關注，國民黨新北市長參選人李四川提出改善中永和塞車民進黨新北市議員張嘉玲今天說回應，與其口頭承諾，不如先針對既有方案提出明確時程與作法，中永和交通問題長期存在，她多次提出具體建議，包括開通南勢角聯外道路、打通國防管理學院道路，以及在台64線新增匝道等，但至今尚未推動，請李四川告訴大家何時要做、如何做，比較實際。

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她也提到，加速捷運萬大中和線工程進度，並盡速撤除圍籬、完成道路復舊，有助改善連城路與中山路及周邊交通狀況；同時，建置更完整、便利的公共運輸路網，也能有效分散車流。

張嘉玲指出，相關解決方案其實都已提出，關鍵在於是否落實執行，李四川過去曾任新北市副市長，對於上述建設進度應有所掌握，如今有意參選市長，更應說明「何時做、如何做」，提出具體可行的交通改善辦法。

民進黨 國民黨 新北 李四川 塞車

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