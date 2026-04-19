李四川要解決雙和塞車問題 新北市議員張嘉玲給建議

新北市雙和地區交通壅塞問題備受關注，國民黨新北市長參選人李四川提出改善中永和塞車，民進黨新北市議員張嘉玲今天說回應，與其口頭承諾，不如先針對既有方案提出明確時程與作法，中永和交通問題長期存在，她多次提出具體建議，包括開通南勢角聯外道路、打通國防管理學院道路，以及在台64線新增匝道等，但至今尚未推動，請李四川告訴大家何時要做、如何做，比較實際。

她也提到，加速捷運萬大中和線工程進度，並盡速撤除圍籬、完成道路復舊，有助改善連城路與中山路及周邊交通狀況；同時，建置更完整、便利的公共運輸路網，也能有效分散車流。

張嘉玲指出，相關解決方案其實都已提出，關鍵在於是否落實執行，李四川過去曾任新北市副市長，對於上述建設進度應有所掌握，如今有意參選市長，更應說明「何時做、如何做」，提出具體可行的交通改善辦法。