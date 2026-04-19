台中神岡座談會談福利市政 何欣純提完善托育長輩全齡照顧

台中市長參選人、民進黨立委何欣純今天出席台中市議員蕭隆澤舉辦之神岡社口地方座談會，她說明未來市政藍圖，要先「生生不息」、「全齡福利政策」，把銀髮長輩跟孩子照顧好，照顧長輩老人健保補助持續及敬老愛心卡擴大使用範圍，減輕市民負擔，讓年輕人願意結婚成家立業、生養兒女。

今天座談主推育兒與托育政策，她強調未來若承擔市長責任，將重點推動「六星兒童福利」政策，打造對年輕家庭更友善的城市。

何欣純表示，近期立法院通過「兒童托育服務專法」，她用主提案的角色參與，希望進一步保護孩子、杜絕兒虐，尤其在公私立托嬰中心及幼兒園等托育場域，要建立更完整的制度與監督機制，專法通過是第一步，未來地方政府執行更重要，未來若擔任市長，一定會把專法精神落實到位，真正保護幼兒安全與權益。

何欣純說明「六星兒童福利」政見，第一，生育補助加倍，未來推動第一胎補助4萬元、第二胎6萬元、第三胎8萬元；第二，補助產後坐月子每胎補助5萬元，實質減輕年輕家庭負擔；第三，6歲以下嬰幼兒每月補助1,500元營養補助，並推動看病免門診部分負擔、補助腸病毒疫苗接種，加強幼兒健康照顧。

第四，在托育資源方面，何欣純主張公托及2歲專班名額倍增，並擴大假日臨托、延長夜間托育服務，改善各區托育資源不均問題，讓年輕爸媽找得到安全放心的托育空間；第五，推動公私立國中小學童營養午餐全面免費，只要是台中市的孩子，絕不應因公私立而有差別待遇；第六，16歲以下市府所轄藝文場館免門票，讓孩子從小親近文化、藝術與閱讀，培養大台中下一代的文化競爭力。