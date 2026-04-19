李四川稱當選新北市長後解決雙和塞車 綠議員：製造問題的就你

國民黨新北市長參選人李四川今受訪被問到公館圓環造成新北雙和地區塞車時表示，公館圓環改善後雖已降低車禍發生率，但中永和地區仍存在壅塞問題，若當選市長，將提出相關改善方案。

民進黨新北市議員張維倩表示，「製造問題的就是前台北市副市長李四川」，圓環塞車及導致中永和回堵的地點均位於台北市，如今李四川卻稱需當選新北市長才能解決塞車問題，「是在考驗新北人的智商嗎？」

張維倩說，前幾天才發生公車撞機車的交通事故，近期天氣逐漸炎熱，塞車情況更讓機車族苦不堪言，建議李四川應回去請教台北市長蔣萬安如何解決塞車問題，「不要把這個問題丟給新北市的市民」。