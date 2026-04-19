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北屯議員大亂鬥？國民黨提名「基本上是4席」 民眾黨周三提名

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國民黨議員初選，台中北屯由吳宗學、許育璿出線。市黨部表示，基本上是提名現任2名議員加上2名新人，是否要「加一」待後續評估。記者陳敬丰／攝影
國民黨議員初選，台中北屯由吳宗學、許育璿出線。市黨部表示，基本上是提名現任2名議員加上2名新人，是否要「加一」待後續評估。記者陳敬丰／攝影

台中市北屯區今年議員選舉很熱鬧，國民黨今天完成民調，除了現任2名議員，將提名另外2名新人吳宗學、許育璿；外界盛傳藍營可能再「加一」，一口氣提名5人，黨部表示基本是提名4人，後續視情況調整。民眾黨先前完成民調後遲遲未提名，今表示本周三會提名民調勝出的邱于珊。

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北屯區原本有6席議員，國民黨立委黃健豪2024年當選立委後空出1席，目前5席分別是藍營的沈佑蓮、陳成添、賴順仁，以及綠營的曾朝榮、謝家宜；由於人口增加，今年議員選舉將多出1席次，總共7席議員，藍綠白都想藉此機會擴大席次數量。

國民黨沈佑蓮、賴順仁尋求連任，陳成添當選台中農會理事長後放棄連任，國民黨部表示除了現任2人獲保障提名，會再提名2人，運動局專員吳宗學、立法院副院長江啟臣秘書許育璿、社會局秘書顏建成與仁和里長張永漢有意爭取；黨部今上午公布民調結果，吳宗學、許育璿出線。

國民黨台中市黨部副主委陳明振表示，經4人同意，不公布具體民調數據，只公布前兩名分別是吳宗學和許育璿，今天上午黨部與4人說明民調結果，大家都沒有異議；民調前4人也都簽署協議，若未獲提名就自行參選，將送黨紀處分。

陳明振指出，還在評估是否要提名第5人，目前傾向於穩扎穩打的策略，按照黨中央核定的名額提名4人，後續也會根據民眾黨的提名狀況和整體形勢，審慎判斷是否「加一」，不會貿然決定；黨部會等到豐原后里區周三民調結束，再通盤考量，預計5月向黨中央提報。

民眾黨北屯區有台中市新聞局前局長吳皇昇、北屯區黨部主任邱于珊爭取提名，民調由邱勝出，黨中央遲未提名，引起外界議論，議員江和樹也呼籲不要再拖。台中市黨部主委陳清龍今表示，吳之前申請民調複查，現已複查完畢，與原先結果並無出入，等選決會開完會，預計24日提名邱于珊。

民進黨則早早完成北屯區提名，現任的謝家宜尋求連任，老牌議員曾朝榮交棒給兒子曾諮耀，另外有交通部長陳世凱的子弟兵陳信秀，共提名3人。

地方人士指出，北屯的選民結構大致上是藍4、綠2，若國民黨提名5人，加上吳皇昇目前仍積極活動，最後1個席次可能變成3搶1甚至4搶1；除了已經確定提名的民進黨，藍白都還有變數，尤其民眾黨對北屯這一席寄予厚望，值得繼續觀察。

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