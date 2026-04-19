藍松信初選民調登場！楊智伃哽咽喊給年輕人機會、李明璇拉白營力挺

國民黨北市第三選區（松山、信義）選區今天晚上開始到21日，連續三天晚上展開議員初選電話民調，藍營內部「5搶2」被譽為最激烈初選，今上午新人李明璇、楊智伃也紛紛找大咖來助選，李也喊話民眾黨支持者接到電話也力挺她，楊智伃上午掃街談到選舉過程也哽咽，盼選民能夠給她機會。

徐巧芯、王鴻薇轉戰立委後，松信選區空出2席提名空間，共有5位新人爭搶，包含李明璇、楊智伃、許原榮、滿志剛、李煥中，「5搶2」也被譽為是藍營初選最激烈的選區之一，新人也紛紛找來大咖助陣，包含許原榮上周再度邀請立法院長韓國瑜車掃衝刺，李明璇、楊智伃今天上午分別找來連勝文、謝國樑掃街拜票。

連勝文今陪李明璇掃街表示，他過去也擔任李證婚人，辦過很多場活動也都是拜託李來當主持人，李很聰明、也很勤快，也是他鼓勵李來台北選，松山信義是台北市首善之區，希望初選李能脫穎而出。

李明璇也說，先前包含新竹市長高虹安也給她最大鼓勵與支持，甚至將自己選舉戰車借給她車掃，雖然這選區也有民眾黨擬參選人許甫，但是許不用初選，雙方也有默契，若民眾黨支持者接到電話喊出「唯一支持李明璇」，除了力拼選戰外，也努力做到「藍白合」，未來若通過也歡迎民眾黨支持者借掛看板，「就算票投許甫也沒關係」。

而另一參選人楊智伃則邀請基隆市長謝國樑陪同掃街，謝國樑表示，過去他在選舉、面臨罷免期間，楊來了不下10次力挺幫助他，他點滴在心頭，希望藉由他微薄之力來支持楊本人，更誇讚楊具有戰力、勇敢，相信未來一定能成為最棒議員。

不過這次初選過程身為前主席朱立倫嫡系子弟兵的楊智伃卻都未邀請朱站台，楊表示，朱是最好老師一直以來給她很多鼓勵，現在她自己出來選議員，要展現自己獨立、承擔，談到此處楊也哽咽說，自己找了很多人來幫忙唯獨沒找朱立倫，也是希望朱能夠看見她的成長，希望選民能夠給年輕人一個機會支持楊智伃。

楊智伃則邀請基隆市長謝國樑陪同掃街，盼最後衝刺讓選民給予年輕人機會。記者洪子凱／攝影

國民黨北市第三選區（松山、信義）選區今天晚上開始到21日，連續三天晚上展開議員初選電話民調，藍營內部「5搶2」被譽為最激烈初選，今上午新人李明璇找來連勝文站台。記者洪子凱／攝影