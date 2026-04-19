李四川賀聖宮參拜祝壽 盼國泰民安、五股平安發展

國民黨新北市長參選人李四川今天前往五股賀聖宮，參加玄天上帝聖誕祝壽活動，與地方仕紳、里長及民眾一同參拜祈福，盼國泰民安、風調雨順，也祈求市民平安順遂。

李四川表示，今天來到賀聖宮向玄天上帝祝壽，感念廟方多年來對地方的付出與貢獻，讓五股地區得以平安發展。他也祈求神明持續庇佑，讓所有市民都能平平安安、生活順利。

李四川也提到，過去都市計畫曾限制廟宇興建，重畫過程中有部分廟宇被拆除，但依規定須妥善安置。他指出，當時透過都市計畫程序，並報請內政部核准，讓賀聖宮得以在現址興建，延續地方信仰，也守護五股居民的生活安定。

賀聖宮宮主王美雲也在現場呼籲，「川伯要選市長，請大家支持他」，並祝福李四川能高票當選。

此外，針對即將在4月底進行的藍白合電話民調，李四川表示，將依既定步驟推動，也呼籲新北市民在接到民調電話時，能夠全力支持他。

國民黨新北市長參選人李四川（前排右五）與五股賀聖宮與會人員大合照。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今前往五股賀聖宮參拜。記者張策／攝影