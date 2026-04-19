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藍初選北屯市議員民調吳宗學許育璿勝出 喊團結協助江啟臣當選市長
國民黨台中市北屯區市議員提名初選民調公布，由吳宗學與許育璿獲得提名。他兩人今發表共同聲明，表示會團結所有力量，全力協助市長參選人、立法院副院長江啟臣當選台中市長，一起為台中的未來打拚。
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北屯區立委黃健豪也陪著他二人呼口號，表示「團結啟程（臣），台中會贏」顯現國民黨團結一心要贏得今年縣市長和地方選舉的決心。
吳宗學說，感謝市議員陳成添團隊，在這段期間全力支持與幫忙，給他最堅強的後盾，讓他能夠穩定向前、全力以赴。也要感謝一路以來支持相挺的好朋友，「你們的每一份鼓勵與相挺，都是我繼續前進的力量。」
許育璿亦感謝大家的支持，他會繼續努力爭取勝選，與吳宗學一起全力協助江啟臣副院長擔任台中市長，一起為台中的未來打拚。
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