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民進黨IG「DPP大來賓」新企劃 縣市長選將輪流上陣說願景及個人故事

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。圖／林國漳競辦提供
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。圖／林國漳競辦提供

2026地方選舉投票日倒數，民進黨繼官方YouTube頻道推出《趣台灣-訂閱好人才》節目後，官方Instagram也推出《DPP大來賓-縣/市長我投你》企畫，以深度文字專訪的方式，搭配雜誌插畫風格編排，向網友們分享縣市長候選人對地方未來的願景，以及不為人知的小故事。

2026九合一選舉

民進黨指出，4月12日發布的《DPP大來賓-縣/市長我投你》企畫首集，以宜蘭縣長候選人林國漳律師的專訪打頭陣。在地服務30年的深厚基礎，讓林國漳對宜蘭的驕傲如數家珍；生活宜蘭見證50年發展的歷程，林國漳對縣民的需求瞭若指掌。透過「DPP大來賓」專訪，林國漳向選民宣示自己的開「漳」精神，承諾將作「全民縣長」，做懂宜蘭的掌舵者。

民進黨續指，4月19日發布的第二集，則由基隆市長候選人童子瑋議長接棒。童子瑋述說自己是「基隆長大的孩子」，一路秉持不分藍綠、只問市政的心情，成為「跨黨派的議長」，也在專訪中暢談對城市空間建設的規畫藍圖、直指基隆交通痛點，提出讓基隆成為「全台最宜居的海港特色城市」的具體目標。童子瑋分析，為達目標，必須全力衝刺「長輩照顧」、「青年減壓」、「市港合一」3大面向，先把「人」穩住，才有能量累積一座城市的主體性。

民進黨新媒體中心主任阮俊達表示，此次民進黨提名的縣市長候選人，各具專業歷練、服務熱忱與治理願景，整體形象與國民黨候選人截然不同。民進黨將在網路社群全平台每週更新圖文專訪、影音節目，讓網友們能更加深入認識「縣市好人才」的個人故事與競選主張。

民進黨4月12日發布的《DPP大來賓-縣/市長我投你》企畫首集，以宜蘭縣長候選人林國漳律師的專訪打頭陣。圖／取自民進黨IG
民進黨4月12日發布的《DPP大來賓-縣/市長我投你》企畫首集，以宜蘭縣長候選人林國漳律師的專訪打頭陣。圖／取自民進黨IG

民進黨 宜蘭 林國漳

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