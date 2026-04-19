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國民黨台中北屯議員初選 吳宗學、許育璿出線

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國民黨議員初選，台中北屯由吳宗學、許育璿出線。記者陳敬丰／攝影
國民黨議員初選，台中北屯由吳宗學、許育璿出線。記者陳敬丰／攝影

國民黨台中市北屯區市議員初選民調結果出爐，由新人許育璿、吳宗學脫穎而出，取得提名資格。兩人今受訪時表示，將全力投入選戰，力拚國民黨在北屯區提名的四席「全數當選」，並同步輔選立法院副院長江啟臣角逐台中市長。

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許育璿指出，正式獲得提名後，接下來將全力衝刺選情，爭取議員席次。他表示，北屯區向來是藍營重要票倉，目前規畫提名四席，目標不僅是守住基本盤，更要「兩席新人全上」，與現任議員攜手擴大版圖。他也強調，未來將與團隊合作，協助江啟臣爭取市長勝選，「為台中打拚」。

吳宗學則表示，此次初選過程競爭激烈，感謝另外三位參選同志展現民主風範，讓初選順利完成。他說，民調結果出爐後，由他與許育璿代表國民黨出線，將與現任兩名議員組成四人戰隊，投入年底選戰。

吳宗學強調，提名後將以「全新力量、全新動能」迎戰選舉，爭取國民黨提名人選全面當選，並進一步強化議會戰力。他也指出，團隊將整合地方資源，全力輔選江啟臣參選市長，期盼帶領台中持續發展，朝「旗艦城市」目標邁進。

面對年底選戰布局，國民黨在北屯區完成初選整合，形成「兩新兩現任」的提名架構，後續如何整合基層、擴大支持，將成為影響選情的重要關鍵。藍營將有現任的沈祐蓮、賴順仁及初選出來的吳、許兩人代表國民黨。

民進黨有三人，現任的謝家宜與提名的曾咨耀、陳信秀；民眾黨初選則由邱于珊出線，不過吳皇昇申請民調復查中。

民調 國民黨 台中

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