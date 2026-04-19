育兒成選戰主題 謝國樑持續優化育兒支持體系 童子瑋開辦親子電影院

育兒政策成為基隆市長選戰的交鋒戰場，爭取連任的謝國樑表示，已落實「區區有日間定點臨托」服務，展現市府陪伴家長共同照顧下一代的決心。競選市長的議長童子瑋宣布「生托養育」政策後，又開辦「親子電影院」系列活動，要讓基隆小孩快樂長大。

謝國樑今天指出，前陣子到祖孫館和家長聊天，「Wendy媽媽」分享，一開始只是帶孩子來玩，後來因為有臨托服務，就變成常常使用。孩子在這裡學唱歌、玩遊戲，讓家人很安心。

謝國樑說，全市7處親子館與祖孫館都提供定點臨托服務，採彈性預約，也保留名額給臨時需求的家長。他希望當家長有需要時，能有一個安全、專業的地方，讓家長能夠放心送托孩子，也讓自己稍微喘口氣。市府會持續把育兒支持做得更到位，成為家長最可靠的後盾。

基市府兒童及少年事務處處長吳雨潔表示，今年1月1日起，新生兒家庭辦理出生登記時，可在各區戶政事務所領取升級版「育兒寶貝袋2.0」，內容物除了具備啟發功能的安撫娃娃與組合玩具，更別出心裁將玩具車改為象徵港都精神的「迴力船」，讓孩子從小建立專屬基隆的海洋印記。

辦理出生登記時也可獲贈「神隊友召喚卡」，內含4張共計4小時的折抵券，家長前往各區親子館或祖孫館使用日間臨時托育服務時，可憑卡折抵，就近獲得安全、專業的支援服務，解決臨時性的托育需求。

「二寶爸」高姓男子說，寶貝袋內的玩具品質很好，手冊內容對新手家長也非常有幫助，「神隊友召喚卡」的設計更讓家長感到溫馨。

童子瑋昨天在暖暖區碇內羅傑天母社區，舉辦首場「親子電影院」活動，立委陳培瑜也出席。童子瑋說，選舉不一定要嚴肅攻訐，重點是要帶給城市希望。親子電影院能順利放映，要感謝陳培瑜協助串連富邦文教基金會的momo mini親子電影院，以動物議題為主軸的動畫，讓小孩在娛樂中學習到珍貴的知識。

童子瑋說，擔任議員開始就特別關心基隆的教育，因為下一代的成長是基隆未來能否發展的關鍵。從校園周邊通勤步道的安全、支持學校體育校隊的裝備，到日常節慶的關心跟捐贈，他都從未缺席，因為自己也是基隆長大的小孩，對下一代的成長非常感同身受。

童子瑋表示，因為基隆的戶外空間有限，室內設施較不充足，舉辦親子電影院活動，主要是為了在假日提供青年父母更多的去處，讓他們跟小孩有更多的回憶。未來他會傾聽市民的心聲，逐步改善加強現有的親子建設，讓基隆的父母跟小孩，未來無論是大太陽或下雨天，都有更多結合教育跟休憩的空間。

基隆市長謝國樑（左）表示，已落實「區區有日間定點臨托」服務，展現市府陪伴家長共同照顧下一代的決心。圖／基市府兒少處提供

基隆市今年1月1日起，新生兒家庭辦理出生登記時，可在各區戶政事務所領取升級版「育兒寶貝袋2.0」。圖／基市府兒少處提供

競選基隆市長的議長童子瑋開辦「親子電影院」系列活動，首場昨天暖暖區碇內羅傑天母社區舉辦，讓基隆小孩快樂長大。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

競選基隆市長的議長童子瑋開辦「親子電影院」系列活動，童感謝立委陳培瑜（左）協助串連富邦文教基金會的momo mini親子電影院，讓小孩在娛樂中學習到珍貴的知識。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長謝國樑（左）表示，已落實「區區有日間定點臨托」服務，展現市府陪伴家長共同照顧下一代的決心。圖／基市府兒少處提供